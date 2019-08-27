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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Це геніально: турок зробив з ведмедів-злодіїв персональних дегустаторів меду

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Турок перетворив ведмедів у справжніх дегустаторів - фото 1
Турок перетворив ведмедів у справжніх дегустаторів

Веселий пасічник з Туреччини стикнувся зі злодійкуватими ведмедями, однак знайшов спосіб порозважатись та частково відвадити звірів. Не дивно, що чоловік став зіркою мережі!

Ібрагім Седеф з прибережного турецького міста Трабзон спокійно займався власною пасікою поки нахабні ведмеді вночі не почали розоряти його вулики.

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Спершу чоловік ставив металеві клітки, влаштовував фуршетний стіл з хлібом та фруктами, однак клишоногим було на все байдуже, окрім меду. Тоді Ібрагім вирішив провести експеримент, щоб зрозуміти логіку поведінки тварин. Він встановив камери та повиставляв різні сорти меду на стіл, підписавши кожен з них.

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Таким чином грізні злодії стали справжніми дегустатори. Не важко здогадатись, що найбільше припав до душі найдорожчий анзерський мед. А от замінник цукру під виглядом меду та інші види солодощів зовсім ігнорувалися тваринами.

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Пасічник кілька разів змінював місце з тарілкою з найкращим медом, однак клишоногі все одно обирали його. До слова, тривало все це дійство кілька місяців, тому Ібрагіма можна спокійно назвати науковцем, а ведмедів - справжніми поціновувачами меду.

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Джерело: tjournal
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