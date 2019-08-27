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Павук став зіркою прямого ефіру на BBC: відеофакт

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Павук став зіркою ефіру BBC - фото 1
Павук став зіркою ефіру BBC

Не обов'язково буду професіоналом своєї справи чи відомою людиною, щоб потрапити в ефір каналу BBC. І раптова поява павука під час трансляції це підтвердила. Виглядає доволі моторошно.

У розпалі інтерв'ю на телеканалі BBC у кадрі з'явився павук, однак ніхто навіть бровою не повів через раптового гостя.

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Журналіст саме балакав з міським радником Грехемом Кемпбеллом щодо ситуації з Університетом Глазго, який вирішив заплатити 20 мільйонів фунтів за те, що раніше був зв'язаний з работоргівлею. Однак така серйозна тема не завадила членистоногому майже хвилину "гуляти" об'єктивом камери. Ведучий одразу ж вибачився перед глядачами та пояснив, що з непроханим гостем неможливо було нічого зробити.

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Джерело: korrespondent
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