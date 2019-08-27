Павук став зіркою прямого ефіру на BBC: відеофакт

Не обов'язково буду професіоналом своєї справи чи відомою людиною, щоб потрапити в ефір каналу BBC. І раптова поява павука під час трансляції це підтвердила. Виглядає доволі моторошно.

У розпалі інтерв'ю на телеканалі BBC у кадрі з'явився павук, однак ніхто навіть бровою не повів через раптового гостя.

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Журналіст саме балакав з міським радником Грехемом Кемпбеллом щодо ситуації з Університетом Глазго, який вирішив заплатити 20 мільйонів фунтів за те, що раніше був зв'язаний з работоргівлею. Однак така серйозна тема не завадила членистоногому майже хвилину "гуляти" об'єктивом камери. Ведучий одразу ж вибачився перед глядачами та пояснив, що з непроханим гостем неможливо було нічого зробити.

When a giant spider hijacks a live interview, you just have to carry on



Councillor Graham Campbell was undeterred, talking about Glasgow University's move to pay back £20m of slave trade profits



Read more: https://t.co/gFRBChICAi #AfternoonLive pic.twitter.com/vf30YLH5HP — BBC News (UK) (@BBCNews) August 23, 2019

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