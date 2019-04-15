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Що терміново треба зробити, якщо у вас вкрали телефон

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Створювати резервні копії рекомендуємо регулярно - фото 1
Створювати резервні копії рекомендуємо регулярно / Acronis

Щоб у випадку крадіжки або втрати телефону зловмисники не змогли скористатися вашими даними, рекомендуємо негайно вжити заходів. Яких саме, розповідаємо нижче.

Збереження контактів. Втрата важливих контактів, які зазвичай зберігаються в записнику телефону, може створити купу незручностей. Про всяк випадок рекомендуємо завчасно зберегти їх за допомогою хмарних технологій.

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Резервні копії. Створювати резервні копії рекомендуємо регулярно, причому можна налаштувати телефон так, щоб це відбувалося автоматично через певні проміжки часу.

Блокування SIM-карти. Якщо немає впевненості в тому, що телефон опинився в руках зловмисників, блокувати сімку відразу не варто. Попередньо краще спробувати зателефонувати на свій номер і дізнатися, чи не готовий той, хто знайшов гаджет, повернути його власнику.

Блокування банківських карт. Багато власників смартфонів використовують додатки для оплати з віртуальної або прив'язаної банківської карти. Найчастіше їх дані зберігаються в пам'яті пристрою і легкодоступні для зловмисників, тому карти рекомендуємо одразу заблокувати.

Пошукові додатки. Будь-який пристрій на платформі Android або iOS оснащений спеціальним додатком для його пошуку. Якщо власник недалеко від того місця, де, імовірно, був втрачений телефон, а дзвінок на ньому відключений, то можна скористатися функцією звукового оповіщення. На більш далекій відстані додаток здатен дати інформацію про точне місцезнаходження пристрою, стан заряду акумулятора і інші відомості.

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Джерело: reviewed
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