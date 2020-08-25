Що там по приросту: TikTok уперше розкрив світову статистику користувачів мережі

Керівництво пекінської компанії ByteDance, якій належить сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok, уперше за час існування опублікувало глобальну статистику, що розкриває кількість користувачів по всьому світу. Вона проливає світло на їхню активність, а також приріст аудиторії.

У порівнянні з січнем 2018 року приріст щомісяця активної аудиторії американських користувачів склав 800%. При цьому кількість американців, які постійно користуються додатком, налічує понад 100 мільйонів людей. При цьому, 50 мільйонів щодня відкривають TikTok.

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Аналогічний приріст спостерігається і по всьому світу. У 2018 році загальна аудиторія TikTok налічувала 55 мільйонів людей. До кінця 2018 року ця цифра становила вже 271 мільйон користувачів, а до серпня 2020 року додаток завантажили понад два мільярди разів. За підрахунками аналітиків TikTok, активна аудиторія сервісу зросла до 700 мільйонів осіб станом на липень 2020 року.

Рішення розкрити дані про активну аудиторію та поділитися глобальною статистикою у TikTok прийняли після тиску з боку США, а також на тлі запуску конкурента від соціальної мережі Facebook.

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