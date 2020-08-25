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Що там по приросту: TikTok уперше розкрив світову статистику користувачів мережі

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Активна аудиторія TikTok росте з шаленим темпом - фото 1
Активна аудиторія TikTok росте з шаленим темпом

Керівництво пекінської компанії ByteDance, якій належить сервіс для створення і перегляду коротких відео TikTok, уперше за час існування опублікувало глобальну статистику, що розкриває кількість користувачів по всьому світу. Вона проливає світло на їхню активність, а також приріст аудиторії.

У порівнянні з січнем 2018 року приріст щомісяця активної аудиторії американських користувачів склав 800%. При цьому кількість американців, які постійно користуються додатком, налічує понад 100 мільйонів людей. При цьому, 50 мільйонів щодня відкривають TikTok.

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Аналогічний приріст спостерігається і по всьому світу. У 2018 році загальна аудиторія TikTok налічувала 55 мільйонів людей. До кінця 2018 року ця цифра становила вже 271 мільйон користувачів, а до серпня 2020 року додаток завантажили понад два мільярди разів. За підрахунками аналітиків TikTok, активна аудиторія сервісу зросла до 700 мільйонів осіб станом на липень 2020 року.

Що там по приросту: TikTok уперше розкрив світову статистику користувачів мережі - фото 421967

Рішення розкрити дані про активну аудиторію та поділитися глобальною статистикою у TikTok прийняли після тиску з боку США, а також на тлі запуску конкурента від соціальної мережі Facebook.

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Джерело: CNBC
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