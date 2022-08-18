Що таке супутники ICEYE, які придбав фонд Притули: просте пояснення з фото

Новина про те, що фонд Сергія Притули спрямував кошти з "Народного Байрактара" на придбання супутника неабияк вразили українців. Тому пояснюємо, чим це корисно для українських захисників.

Фонд Сергія Притули справді виконав свою обіцянку перевернути світ, адже за гроші, зібрані на Байрактари, придбали супутник, що дозволяє отримувати дуже якісні кадри з сузір'я супутників компанії ICEYE. Що ж це за компанія та яким чином це може вплинути на успіхи українських військових – розповіли у Стратегічному комітеті ЗСУ,

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ICEYE це не просто компанія, у якої у володінні є група супутників, які роблять якісну зйомку високої якості. Супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти. Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити... через перешкоди, – діляться фахівці.

Тому ні хмарна погода, ні міцні стіни споруд не є перешкодою для системи, що дозволяє легко визначати розміщення ворожої техніки та окупантів.

Такий вигляд мають зразки знімків з різних супутників, а нижній кадр – приклад того, що отримають українські військові:

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