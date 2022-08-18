Бавовни буде багато: Притула розповів, що придбали за гроші з "народного Байрактара"

Притула розповів, що купили на кошти з "Народних Байрактарів" / Скриншот з відео

У рамках проєкту "Народний Байрактар", який ініціював Сергій Притула, українці за неймовірно короткий час зібрали 600 мільйонів гривень. Але турецька компанія Bayraktar надала безпілотники безплатно, тож довгий час залишалось питання про те, куди витратити цю суму. І ви будете вражені!

Нарешті стало відомо, куди спрямували 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на придбання "Байрактарів". Шоумен та громадський діяч Сергій Притула нарешті прочинив залаштунки довгих перемовин і розповів, що ж тепер допомагатиме нашим захисникам на фронті.

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Українці, ви – космос! Ми купили супутник. Але це не просто один супутник: він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків, сузір'я супутників компанії ICEYE. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато!, – поділився Притула.

Технічні деталі буде оприлюднено згодом, а от анонс від Притули про те, що "світ перевернеться", однозначно виправдав себе.

Долучитись до підтримки наших захисників можна також задонативши у Фонд Сергія Притули за цим посиланням. Наближаймо перемогу разом!

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