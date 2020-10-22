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Що таке щастя? – 5 книг про магію простих речей
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Книжки у цій добірці – для того, хто шукає позитивних емоцій. Їх автори вчать новій терапії настрою, розповідають про естетику радості, ділять знаннями про те, як маленькі дрібниці роблять нас щасливішими, здоровішими та енергійнішими.
"Станьте щасливими за 21 день", Луїза Хей
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)
Авторка цієї книжки – уже давно стала знаковою постаттю у сфері самопізнання, видаючи мотиваційні бестселери і заснувавши видавничу компанію Hay House та благодійну організацію Hay Foundation. Цього разу нам нагадують, що для формування нової звички потрібен місяць, натомість стати щасливими можна лише за 21 день. Для цього варто просто зазирнути в дзеркало і полюбити власне відображення!
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Сказати йому (собі) кілька приємних слів, компліментів, подарувати усмішку. Дуже важливо "надсилати" собі коротенькі позитивні меседжі щодня. Три тижні накопичення любові й поваги до себе – один із найприємніших подарунків, який можете зробити собі самому. А ще при цьому – відпустити минуле та зміцнити самооцінку; приборкати внутрішнього критика й полюбити дитину всередині себе; забути про гнів і подолати страх; полюбити своє тіло й пробачити образи; позбавитися стресу та навчитися вдячності тощо.
"Радість. Магія простих речей", Інґрід Фетелль Лі
(К.: Наш Формат, 2020)
Ця книжка стане практичним посібником для тих, хто шукає позитивних емоцій. З неї ви довідаєтеся про 10 категорій естетики радості, дізнаєтеся, чому яскраві кольори підіймають настрій, як емоції від веселки та квітучих дерев об’єднують усіх людей, чому кошенята й усі маленькі тваринки здаються такими милими і невинними. А ще вам обов’язково захочеться по-іншому облаштувати своє помешкання. Що станеться, якщо додати до інтер’єру кольору? Кав’ярні зі строкатими стінами приваблюватимуть більше відвідувачів, у школах буде приємніше навчатися, а в офісах зросте продуктивність. Адже додати барв дорівнює додати радості – переконана авторка, яка займається дизайном, і вже 12 вона вивчає естетику радості: як маленькі дрібниці роблять нас щасливішими, здоровішими та енергійнішими.
"Почувайся добре. Нова терапія настрою", Девід Бернс
(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)
Ця книжка – бестселер № 1 за версією Amazon, по всьому світу її продано понад 4 мільйонів примірників. Питання, які вона ставить (і розв’язує) актуальні за будь-яких часів. Почуваєтеся невдахою? Новий день приносить лише нові неприємності та безвихідь? Хочеться втекти від проблем? Усі ці почуття – передвісники депресії. Однак – не панікувати, як застерігає автор. Вони так і залишаться передвісниками, якщо ви скористаєтеся методикою, викладеною у книжці, автор якої — суперфахівець з когнітивно-поведінкової терапії. Він не дає депресії жодних шансів, доводячи, що діагностика власного настрою – перший крок до одужання.
Також важать – робота над самооцінкою й подолання прокрастинації; конструктивне сприйняття критики; позбавлення смутку та почуття провини; перфекціонізм, любовна залежність і потреба схвалення. Головне, як вважає автор, бачити склянку наполовину повною, і більше жодних перепадів настрою, розпачу та пригнічення!
"Код Упевненості для дівчат", Кетті Кей, Клер Шипмен
(Х.: Vivat, 2020)
Книжка недаремно має підзаголовок "Досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості та зробили щось дивовижне", адже заснована на реальних фактах. Її авторки – журналістка, ведуча BBC World News America, яка входить до ради директорів Міжнародного фонду жінок, які працюють у ЗМІ (IWMF) і журналістка, яка тривалий час працювала на CNN, лауреатка премій Пібоді та "Еммі" – нагадують, що дівчата справді можуть усе. Проте часто вони сумніваються у своїх здібностях, потребують захисту та підтримки.
Тож ця книжка – джерело натхнення, якого бракує дівчатам на шляху їхнього становлення. У ній пояснюється, як не боятися своїх прагнень і стати сильною особистістю з високою самооцінкою. Також містяться не лише поради про те, як розвинути впевненість у собі, але й історії реальних дівчат, яким удалося побороти страх, упоратися з невдачею і, попри негативний досвід, рухатися далі. Для закріплення нових умінь та корисних навичок у книжці подано тренувальні вправи, тести й дотепні комікси.
"Щастя – це лисичка", Евеліна Дацюте
(Чернівці: Чорні вівці, 2020)
За сюжетом цієї чудової книжки, прикрашеної не менш гарними ілюстраціями, жив собі в одному великому місті хлопчик. У нього були мама, тато й хатинка в дереві. Якось у житті Павла з’явилася лисичка. А коли у твоєму житті з’являється лисичка – жди чого завгодно. Адже найбільше Павлові подобалося у парку гойдалка – не тому, що він сам страшенно любив гойдатися, а тому що на ній любила гойдатися лисиця. Тож чуттєва ілюстрована історія письменниці Евеліни Дацюте й художниці Аушри Кюдулайте розповідає про дружбу хлопчика та лисички, про щедрість, сум утрати й радість відкриття. Про те, що важливо для кожного – великого і маленького. Про щастя. Хіба це не чудово?
Ігор Бондар-Терещенко
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