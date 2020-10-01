5 містичних трилерів, які варто прочитати восени

Містики і психологізму в цих трилерах, звичайно, вистачає, інакше б не були вони бестселерами, які перекладені багатьма мовами. Але ще більше у них цікавих пригод, небанальної інтриги і карколомних сюжетів, які разом неабияк розважать цієї осінньої пори.

"Зодіак убивств", Соджі Шімада

(К.: BookChef, 2020)

Ця книжка – чудовий містичний детективний трилер, де читач нарівні з героями може вирушити на пошуки істини. Історія вбивств за зодіаком бентежить розум і змушує невідривно слідувати за сюжетом оповідання. Також це чудова можливість поринути в атмосферу Токіо далекого 1979 року. За сюжетом, у замкненій кімнаті знайшли мертвого художника, який мешкав в оточенні жінок – доньок, пасербиць і племінниць. Після його смерті знайшли страшні щоденники, в яких ішлося про алхімічні формули й астрологічні знаки, та це не найжахливіше.

Найстрашніше те, що в них окреслено плани вбивства цих жінок. Художник мав божевільну ідею, що тільки одна з них досконала і поєднала в собі все найліпше з усіх знаків зодіаку, і для того, щоб ця жінка жила, потрібно вбити інших. Трохи згодом за планом художника хтось починає діяти. Навіть через десятиліття загадка цих злочинів непокоїть громадськість. Токійські вбивства, що слідували якимось зодіакальним принципам, навіть до 1979 року ніхто так і не розкрив. Нині для розгадки цієї справи провісник доль, астролог, детектив та ілюстратор мають тиждень…

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"Земля мертвих", Жан-Крістоф Ґранже

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)

За сюжетом цього роману, знайдено труп молодої стриптизерки. Тіло зв’язане мотузкою за давнім японським мистецтвом – шибарі. А моторошна гримаса болю на її обличчі нагадує найжахливіші полотна Франсіско Ґойї. До речі, ці картини позичив музею Альфонсо Перес, мадридський мільярдер…

До справи береться один з найкращих місцевих детективів – Стефан Корсо. Він гадав, що вистежує звичайного серійного вбивцю, аж поки не здогадався, що в такий витончений спосіб хтось викликає його на дуель. Той, хто дуже схожий на самого детектива, чоловік, що так само страждає від спогадів та знаходить утіху в реалізації своїх потаємних бажань. Нитка розслідування затягне детектива у світ, де людські страждання продають для задоволення. Чи не про це мріяв і сам Корсо?..



"Місячне сяйво", Майкл Шебон

(Х.: Фабула, 2020)

Цей роман сучасного американського класика, лауреата Пулітцерівської премії – справжній шедевр, який чекали, як книгу десятиліття. З одного боку, це не зовсім це не зовсім трилер, хоч містики й психологізму в історії про страшні речі вистачає. З іншого боку, це справжній автофікшн, в якому дід і баба головного героя розповідають все своє життя так, ніби дивишся грандіозний воєнний блокбастер – щоправда, з іншого боку історії. Адже обидві родичі героя розповідають про карколомні пригоди вже наприкінці життя, коли дід вже невиліковно хворий, а баба все ще ховається від примарного коня. Адже обоє – колишні в’язні німецьких таборів, і вся їх молодість минула за часів Другої світової війни.

Дід, американський єврей, страшенний фанат космосу і ракетобудування, полював на гігантського пітона, який зжер кота, за спробу вбивства свого начальника потрапив до тюрми, де познайомився з майбутнім компаньйоном, намагався вийти на слід Вернера фон Брауна, колишнього штурмбанфюрера SS, автора американської космічної програми і творця ракети Фау-2, яку збирали укладені в таборах смерті. Дружина діда, "французьке" кохання усього його життя, яка не краще за чоловіка, постійно зникає з дому, розповідає на телебаченні страшні історії, майстерно розкладає карти Таро, чує голоси і марить тим самим Конем Без Шкіри, який переслідує її і зводить з розуму. Союз цих двох людей являє собою той випадок, коли найближчі люди виявляються один одному абсолютно незнайомими, і дізнаються всю правду лише тоді, коли родинні скелети починають випадати з шафи.

"Прокинься в ніколи", Маріша Пєссл

(К.: Рідна мова, 2020)

За сюжетом цього роману, харизматичний юнак Джим – талановитий поет і здібний музикант, якому всі пророкують велике майбутнє, – несподівано для всіх покінчив життя самогубством. Приголомшені всі – і батьки, і друзі, – а найбільше ж Беатріс, його кохана… Докопатися до причин такого вчинку нелегко, тим паче що друзі самі несподівано потрапляють у часову пастку, такий собі часовий злам – за мить до власної загибелі. Вижити судилося лиш комусь одному. Але кому?.. Новий роман знаменитої авторки бестселера "Нічне кіно" Маріши Пессл до самого фіналу триматиме в напрузі любителів психологічного детективу й подарує справжню насолоду від захопливого читання!

"Дім дивних дітей. Пташині збори", Ренсом Ріггз

(Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020)

У цій книжці подорож Джейкоба Портмана і його друзів крізь петлі часу – з Англії до Америки і назад – триває. Його чекає зустріч з новими ворогами, придбання нових союзників і пошук відповідей на нові питання. Маючи лише кілька підказок, він повинен з'ясувати, як знайти найзагадковішого і могутнього з колишніх соратників його діда. Джейкоб повинен доставити "дивну" дівчину, яку він врятував, ризикуючи життям.

Про Нур йдеться в стародавньому пророцтві: "Спаси Нур – врятуй майбутнє". Утім, останній заповіт Джейкобового дідуся виявився химерним і небезпечним, адже вона – ще одна "дивна", на яку вже почали полювати. Про неї йшлося у давньому пророцтві. Від того, чи залишиться Нур живою, залежить існування всього світу. Попри те, що підказок надто мало, Джейкоб має передати Нур одному з наймогутніших і найзагадковіших колишніх партнерів свого діда. Однак той, кого шукає Джейкоб, не хоче, щоб його знайшли…

Ігор Бондар-Терещенко

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