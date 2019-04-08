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Що таке нетлаг, і до чого тут подорожі?

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Ось як називається втома від планування подорожі - фото 1
Ось як називається втома від планування подорожі

Дослідження порталу Hotels.com показало, що більшість мандрівників з покоління мілленіалів перебуває у стресовому стані при підготовці до відпустки. Стан втоми та дискомфорту від тривалого пошуку напрямків, житла та квитків назвали нетлагом або перевтомою від скролінгу.

Згідно з дослідженням, мілленіали витрачають на планування чергової подорожі близько восьми годин, але нетлаг починається вже після 40 хвилин перегляду різних варіантів (виходить, що сісти і спланувати всю поїздку за раз практично неможливо – це 8-10 підходів по 40 хвилин). Це особливо вражає, враховуючи, що покоління Y взагалі менш схильне брати відпустки: близько половини опитаних молодих професіоналів не хочуть їхати на відпочинок, оскільки побоюються завалів з проектами після повернення.

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Виходить, що мілленіали, по-перше, перепрацьовуються, а по-друге, навіть якщо готові виїхати у відпустку, швидко втомлюються від процесу її планування.

Згідно з іншими дослідженнями, кожен восьмий потенційний турист витрачає по 15 годин на пошук відповідних варіантів і тільки потім щось бронює. Близько 22% опитаних розглядають по 11 різних напрямків.

За даними Hotels.com, 42% мандрівників-мілленіалів вважають планування відпустки одним з найбільших стресів. Тому не дивно, що 51% опитаних у результаті зупиняються на тому, щоб поїхати у відпустку в звичні місця, аби уникнути цього стресу.

Нетлаг – втома від планування подорожі - фото 319612
Нетлаг – втома від планування подорожі

Втім, попри стрес, з'ясувалося, що покоління Y зацікавлене в подорожах більше, ніж інші вікові групи. Їм просто потрібна допомога з цим. Згідно з результатами опитування, 40% готові платити за подорожі більше за умови, що планувати їх буде хтось інший, а 38% готові заплатити турагенту, який візьме цю задачу на себе. Середня сума, яку опитані готові віддати за цю послугу, склала 134 долари.

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Джерело: Perito Burrito
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