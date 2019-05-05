Що таке лічі і з чим їх їдять

Все ще дивитеся на цей екзотичний фрукт з побоюванням і не наважуєтеся купити? Радимо все ж таки спробувати цей смаколик.

Лічі трохи з кислинкою, але не нудотні. Найближче до них смак винограду, та й за консистенцією теж ближче до винограду. Якщо виноградину очистити від шкірки, то м'якота буде виглядати приблизно, як м'якота лічі.

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Ціна на лічі доступна (приблизно 51 гривня за кілограм). Лічі може допомогти при підвищеному рівні холестерину, серцево-судинних захворюваннях, проблемах з травленням і кашлем, а також корисний для зміцнення волосся і нігтів. Народні цілителі (в першу чергу Китаю та Південно-Східної Азії) використовують не тільки плоди, але і шкірку.

До того ж лічі вважається низькокалорійним дієтичним продуктом, тому його можна їсти без побоювання. Але без фанатизму (втім це стосується абсолютно будь-якого продукту). Їсти лічі можна як в сирому вигляді, так і піддавати їх обробці. Готують з лічі не тільки десерти. Вважається, що лічі прекрасно підкреслить смак як м'ясних, так і рибних страв.

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