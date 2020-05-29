Що таке ксиліт: його користь для зубів

Цукор – один з найнебезпечніших продуктів для здоров'я зубів. Однак і повністю відмовитися від цукру не можна. То що ж робити і до чого тут ксиліт?

Ксиліт – натуральний замінник цукру з корисними для зубів і ясен властивостями. Він не має побічних ефектів, як у звичайного цукру або його штучних замінниках, стабілізує рівень інсуліну (при заміні звичайного цукру в раціоні) і зміцнює загальне здоров'я.

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При цьому добова норма ксиліту для дорослого 5 подушечок жувальної гумки. Натуральний ксиліт нагадує звичайний цукор – він білого кольору, має кристалічну структуру і солодкий смак. А ще він:

Перешкоджає розмноженню бактерій і знижує ризик появи карієсу

Приводить в норму кислотно-лужний баланс, зміцнюючи емаль

Проявляє протигрибкову дію

Позитивно впливає на ясна, зменшуючи кількість нальоту на них і знижуючи ризик запалення тканин пародонту

Затримує воду на поверхні ясен, зволожуючи і пом'якшуючи їх

Підсилює слиновиділення і поліпшує захисні властивості слини

На 40% менш калорійний, ніж цукор

Замінник цукру

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