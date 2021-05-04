Що таке голковколювання і чи є від нього користь

Акупунктура – один з методів лікування, який досі оточений численними міфами. Що таке голкотерапія і який лікувальний ефект – читайте далі.

Позитивна дія акупунктури на організм вже не заперечується сучасною медициною. Це підтверджено не тільки думкою самих пацієнтів, а й серйозними клінічними дослідженнями, пише medicalnewstoday.

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Згідно з капілярною теорією ефект від акупунктури настає завдяки тому, що під дією голки активується і відновлюється потік крові капілярами усередині шкіри. Відповідно, покращується обмін крові між шкірою і сусідніми тканинами. З мінусів цієї теорії можна відзначити те, що вона не пояснює позитивний вплив на внутрішні органи.

За тканинною теорією введення голки в поверхневі шари шкіри активує вивільнення біологічно активних речовин з пошкоджених клітин і тканин. Саме ці речовини надають стимулюючу дію на організм і активують розподіл і відновлення клітин.

Найбільш популярною серед вчених наразі є нервово-рефлекторна теорія, згідно з якою подразнення певних точок на шкірі передає сигнал нервовими волокнами у відповідні ділянки спинного мозку. А звідти в структури головного мозку. В результаті запускається складний каскад реакцій, який містить і зміну кровообігу, і вивільнення біологічно активних речовин, і гормональну відповідь.

Шкода голковколювання буває пов'язана з використанням нестерильних голок. Однак в будь-якій хорошій клініці використовують тільки одноразові голки, що виключає ризик інфікування. Також існують точки, в які не можна вводити голки. Але про них зобов'язаний знати будь-який лікар, практикуючий акупунктуру.

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