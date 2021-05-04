На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що таке голковколювання і чи є від нього користь
-
- 23
Акупунктура – один з методів лікування, який досі оточений численними міфами. Що таке голкотерапія і який лікувальний ефект – читайте далі.
Позитивна дія акупунктури на організм вже не заперечується сучасною медициною. Це підтверджено не тільки думкою самих пацієнтів, а й серйозними клінічними дослідженнями, пише medicalnewstoday.
І ще: Чим небезпечний дефіцит йоду в організмі та в яких продуктах його шукати
Згідно з капілярною теорією ефект від акупунктури настає завдяки тому, що під дією голки активується і відновлюється потік крові капілярами усередині шкіри. Відповідно, покращується обмін крові між шкірою і сусідніми тканинами. З мінусів цієї теорії можна відзначити те, що вона не пояснює позитивний вплив на внутрішні органи.
За тканинною теорією введення голки в поверхневі шари шкіри активує вивільнення біологічно активних речовин з пошкоджених клітин і тканин. Саме ці речовини надають стимулюючу дію на організм і активують розподіл і відновлення клітин.
Найбільш популярною серед вчених наразі є нервово-рефлекторна теорія, згідно з якою подразнення певних точок на шкірі передає сигнал нервовими волокнами у відповідні ділянки спинного мозку. А звідти в структури головного мозку. В результаті запускається складний каскад реакцій, який містить і зміну кровообігу, і вивільнення біологічно активних речовин, і гормональну відповідь.
Шкода голковколювання буває пов'язана з використанням нестерильних голок. Однак в будь-якій хорошій клініці використовують тільки одноразові голки, що виключає ризик інфікування. Також існують точки, в які не можна вводити голки. Але про них зобов'язаний знати будь-який лікар, практикуючий акупунктуру.
Це цікаво: Названі спеції, здатні прискорити метаболізм
-
17:47Названий найпопулярніший напій на планеті
-
17:15Переможниця Холостяка-10 Даша Ульянова спокусливо вигнулася на березі океану
-
16:45Перше авто: яку машину обрати водію-початківцю
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
16:18Такий, як всі: розповнілий Вілл Сміт підкорив шанувальників своїм виглядом
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:41Чому денна сонливість може бути тривожним симптомом
-
15:15Сексуальна американська серфінгістка позувала топлес на пляжі (18+)
-
14:42Що таке голковколювання і чи є від нього користь
-
14:16У США продають маєток для автоколекціонера: тут є величезний гараж, майстерня і АЗС
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
13:21Цуценя президента Ірландії намагалося привернути увагу господаря, поки той давав інтерв'ю
-
12:48Горе-водій задивився на дівчат і влаштував епічне ДТП: відео аварії
-
12:18Електронні vs паперові: які книги продаються краще – свіже дослідження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:47Білл і Мелінда Гейтс подали на розлучення: відома причина
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:52Чому не варто пити каву вранці відразу після пробудження.
-
10:20Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження, присвятивши коханій вірш
-
09:47Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
08:48Американець, який випадково зайшов в одне з казино Лас-Вегаса, став мільйонером
-
08:22Як різка відмова від хліба може вплинути на організм
-
07:49Рідкісний Volkswagen Golf Rallye виставили на продаж: таких всього 5 тисяч у світі
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
-
18:19Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним
-
15:17Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
-
12:18Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня
-
08:32Як виглядає дерев'яна копія Land Rover Defender
- 30 квітня
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення
-
15:00Як змінилися ТОП 10 дітей з фільмів, на яких ми виросли