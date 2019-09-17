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Що таке гівевей і як його провести
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Гівевей (Giveaway) останні кілька років набуває все більшої популярності. Що ж це таке, навіщо його використовують та як провести самому – читайте у нашій статті.
Гівевей – це конкурс або розіграш, для перемоги у якому потрібно виконати певні умови, щоб отримати безкоштовно приз. Останні кілька років такий формат подарунків набуває все більшої популярності, адже блогери радо діляться різними речами та продукцією зі своїми підписниками та шанувальниками у різних соцмережах.
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Правила Гівевею (Giveaway) і як його провести:
Організатор (блогер чи просто відома людина) створює публікацію зі словом Giveaway, де розміщує умови конкурсу та оголошує приз, а також фінальну дату визначення переможця. Тоді за допомогою будь-якої програми, приміром Рандом орг, випадковим чином обирає щасливчика та надсилає чи передає подарунок.
Зазвичай, серед ключових умов участі у гівевеї є підписка на сторінку організатора і (або) його спонсорів, лайк, репост, відзначення друзів у коментарях тощо.
Для чого потрібні гівевеї:
- Для збільшення кількості підписників
- Для реклами інших сторінок, людей чи брендів
- Для підняття активності у профілі
- Для кращої комунікації із власною аудиторією
Зараз гівевеї організовують не лише блогери та зірки, а й відомі бренди, адже це найбюджетніший варіант рекламної кампанії у мережі, який здатний у рази збільшити аудиторію та прибуток.
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