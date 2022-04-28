Що таке дезінформація і як її виявити: просте пояснення

Фейки та маніпуляції є ключовою зброєю російських окупантів в інформаційній війні. Тому розповідаємо, що таке дезінформація та як визначити, що новина неправдива.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО продовжують спростовувати фейки та закиди з боку російських пропагандистів. Цього разу фахівці пояснили, що таке дезінформація насправді, для чого її використовують та як її впізнати серед новинного потоку.

І ще: Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни

Дезінформація (фр. des – заперечення, фр. information – інформація) – свідомо неправдиве, перекручене повідомлення, що поширюється для введення в оману громадськості, політиків. Її використовують також для ослаблення позицій опонентів, щоб приховати власні прорахунки і поразки, перегрупуватися. Нерідко вона стає головною зброєю для досягнення політичних, військових, пропагандистських та інших цілей, – зауважують експерти.

Які види дезінформації існують:

Маніпулювання;

Обман конкретної особи чи групи людей, а також навіть нації;

Створення необхідної громадської думки.

Для цього інформаційні зловмисники упереджено викладають факти, активно заповнюють текст термінами та спотворюють новини від зворотного.

Як не стати жертвою дезінформації:

Порівнюйте інформацію про одну і ту ж подію;

Дослухайтесь тільки до перевірених джерел;

Не забувайте про критичне мислення, особливо, якщо це стосується емоційних повідомлень.

Читайте також: Нацизм і націоналізм: як російські пропагандисти жонглюють поняттями