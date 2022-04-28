Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Що таке дезінформація і як її виявити: просте пояснення

  • 34
Що таке дезінформація - фото 1
Що таке дезінформація / visuals on Unsplash

Фейки та маніпуляції є ключовою зброєю російських окупантів в інформаційній війні. Тому розповідаємо, що таке дезінформація та як визначити, що новина неправдива.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО продовжують спростовувати фейки та закиди з боку російських пропагандистів. Цього разу фахівці пояснили, що таке дезінформація насправді, для чого її використовують та як її впізнати серед новинного потоку.

І ще: Доброчесність онлайн: як не можна поводитись в мережі під час війни

Дезінформація (фр. des – заперечення, фр. information – інформація) – свідомо неправдиве, перекручене повідомлення, що поширюється для введення в оману громадськості, політиків. Її використовують також для ослаблення позицій опонентів, щоб приховати власні прорахунки і поразки, перегрупуватися. Нерідко вона стає головною зброєю для досягнення політичних, військових, пропагандистських та інших цілей, – зауважують експерти.

Що таке дезінформація і як її виявити: просте пояснення - фото 504183

Які види дезінформації існують:

  • Маніпулювання;
  • Обман конкретної особи чи групи людей, а також навіть нації;
  • Створення необхідної громадської думки.

Для цього інформаційні зловмисники упереджено викладають факти, активно заповнюють текст термінами та спотворюють новини від зворотного.

Як не стати жертвою дезінформації:

  • Порівнюйте інформацію про одну і ту ж подію;
  • Дослухайтесь тільки до перевірених джерел;
  • Не забувайте про критичне мислення, особливо, якщо це стосується емоційних повідомлень.

Читайте також: Нацизм і націоналізм: як російські пропагандисти жонглюють поняттями

пропозиції партнерів
Новини