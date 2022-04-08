Нацизм і націоналізм: як російські пропагандисти жонглюють поняттями

Пропагандисти РФ регулярно називають українців "нацистами", коли говорять про вторгнення в Україну. Однак таким чином вони просто маніпулюють поняттями "націоналізм" та "нацизм", які мають разючі відмінності.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО вирішили розібратись з цієї маніпуляцією, яку російські пропагандисти роками видавали за правду. Ще до початку війни РФ почала дегуманізувати українське суспільство, тож вдалась до підміни понять "нацизм" та "націоналізм".

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Для російських медіа та громадян такі поняття є ідентичними, хоч насправді вони відрізняють доволі чітко.

Нацизм – це тоталітарна ідеологія, яка базується на тому, що саме одна нація є величною, належить до "вищої раси". Тому її прихильники вважають, що мають право на загарбницькі дії та геноцид.

Націоналізм – це ідеологія, де базовими принципами є цінність нації та її правомірність у якості джерела влади. Вона стверджує, що кожна нація має бути вільною та самостійно керувати собою.

Навіть не заглиблюючись в теорію, стає зрозуміло, що ці поняття далекі від того, щоб бути тотожними. Та підмінюючи і "жонглюючи" ними, рф багато років створювала підґрунтя для початку геноциду українців, – наголошують в РНБО.

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