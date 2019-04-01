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Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)

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Таврію запускають у космос - фото 1
Таврію запускають у космос

Українці вперше кинули виклик Ілону Маску та вирішили запустити у космос Таврію. Дивіться онлайн запуск вітчизняного авто на ракеті Orel Yunyi!

Компанія KosmosX вже кілька років працювала над створенням багаторазової ракети-носія Orel 2 Yunyi (укр. Орел Юний), яка має надсилати корисний вантаж для астронавтів та техніку на космічні зонди. Ще у 2018 році планувався тестовий політ, однак його відклали з міркувань безпеки, для того щоб запобігти можливому зіткненню в космічному просторі з американською ракетою Falcon Heavy корпорації SpaceX, запущеної днем раніше.

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І ось українцям врешті вдалось прорахувати всі ймовірні сценарії поломок та перепон, тому вже 1 квітня 2019 року Orel Yunyi разом з вантажним передньоприводним автомобілем ЗАЗ-11055, більше відомим як !Таврія Пікап”, буде запущено в космос. Варто зазначити, що авто відправлять на еліптичну геліоцентричну орбіту, що перетинає орбіту Марса.

Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція) - фото 317997

До того ж, компанія KosmosX проводить прямий ефір із запуском, який зможе побачити кожен охочий. Здається, сучасна космопромисловість нарешті зуміє показати весь свій потенціал світовій спільноті.

Запуск Таврії у космос, дивіться онлайн-трансляцію:

Довідка: Orel Yunyi, спочатку відома як Orel 2 Yunyi (укр. Орел Юний) - ракета-носій багаторазового використання, що з 2014 року розробляється і виготовляється українською компанією KosmosX. Обидві ступені ракети використовують рідкий кисень і гас XZ-1, що постачається НГВУ "Бориславнафтогаз", на двигунах розроблених KosmosX спільно з ZAZ.

Концепція ракети-носія “Orel Yunyi” бере початок у середині 2010-х. Компанія KosmosX оприлюднила план щодо цієї ракети під час конференції у Києві у квітні 2011 року, було оголошено, що тестовий політ очікується у 2013 році. Ряд факторів відклав перший політ ракети до 2017 року, включаючи дві аномалії з ракетою-носієм Orel 2 Yunyi, що потребували уваги інженерів для аналізу аварії, це відклало запуск на багато місяців. Інтеграція і структурні проблеми з компонуванням трьох ракет Orel Yuny в одне ціле, виявилась складніше, ніж передбачалось.

Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція) - фото 317996

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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