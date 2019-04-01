На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
- 86
Українці вперше кинули виклик Ілону Маску та вирішили запустити у космос Таврію. Дивіться онлайн запуск вітчизняного авто на ракеті Orel Yunyi!
Компанія KosmosX вже кілька років працювала над створенням багаторазової ракети-носія Orel 2 Yunyi (укр. Орел Юний), яка має надсилати корисний вантаж для астронавтів та техніку на космічні зонди. Ще у 2018 році планувався тестовий політ, однак його відклали з міркувань безпеки, для того щоб запобігти можливому зіткненню в космічному просторі з американською ракетою Falcon Heavy корпорації SpaceX, запущеної днем раніше.
Це цікаво: Британець запустив у космос Біг-Мак: кумедне відео
І ось українцям врешті вдалось прорахувати всі ймовірні сценарії поломок та перепон, тому вже 1 квітня 2019 року Orel Yunyi разом з вантажним передньоприводним автомобілем ЗАЗ-11055, більше відомим як !Таврія Пікап”, буде запущено в космос. Варто зазначити, що авто відправлять на еліптичну геліоцентричну орбіту, що перетинає орбіту Марса.
До того ж, компанія KosmosX проводить прямий ефір із запуском, який зможе побачити кожен охочий. Здається, сучасна космопромисловість нарешті зуміє показати весь свій потенціал світовій спільноті.
Запуск Таврії у космос, дивіться онлайн-трансляцію:
Довідка: Orel Yunyi, спочатку відома як Orel 2 Yunyi (укр. Орел Юний) - ракета-носій багаторазового використання, що з 2014 року розробляється і виготовляється українською компанією KosmosX. Обидві ступені ракети використовують рідкий кисень і гас XZ-1, що постачається НГВУ "Бориславнафтогаз", на двигунах розроблених KosmosX спільно з ZAZ.
Концепція ракети-носія “Orel Yunyi” бере початок у середині 2010-х. Компанія KosmosX оприлюднила план щодо цієї ракети під час конференції у Києві у квітні 2011 року, було оголошено, що тестовий політ очікується у 2013 році. Ряд факторів відклав перший політ ракети до 2017 року, включаючи дві аномалії з ракетою-носієм Orel 2 Yunyi, що потребували уваги інженерів для аналізу аварії, це відклало запуск на багато місяців. Інтеграція і структурні проблеми з компонуванням трьох ракет Orel Yuny в одне ціле, виявилась складніше, ніж передбачалось.
Читайте також: Привітання з 1 квітня: прикольні вірші, смс і проза у День сміху 2019
-
12:15Прокляття Анабель 3: перший трейлер фільму жахів (18+)
-
11:57Прошивка iOS 12.2 поліпшила батареї старих iPhone
-
11:40Ціна на газ 1 квітня в Україні знизилася: нові цифри
-
11:20ЦВК офіційно оголосила другий тур виборів президента
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:00Джамала показала стильну фотосесію для відомого глянцю
-
10:35Оля Полякова здивувала українців несподіваним фото з Зеленським
-
10:19Ілон Маск зачитав реп про трагічну історію горили: аудіо
-
09:59Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти
-
09:27Анекдоти на 1 квітня: веселі жарти й гуморески про День сміху
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
08:25Що випити, щоб розслабитися після виборів: поради від Супрун
-
07:56Гібридний Ford Explorer з'явився на тестах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:334 вагомі причини включити у свій раціон грейпфрути
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
22:31Привітання з 1 квітня: прикольні вірші, смс і проза у День сміху 2019
-
22:16Явка на виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували
-
22:00Тимошенко і Зеленський: чи об'єднаються кандидати у другому турі
-
21:53Авторитетне видання назвало найкращий смартфон на ринку
-
21:47Голос країни 9: дивитись онлайн 11 випуск – чим завершилися нокаути
-
21:40Петро Порошенко жорстко прокоментував результати екзит-полу
-
21:30Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:24Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
13:22Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
05:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 30 березня
-
21:23Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють