Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)

Українці вперше кинули виклик Ілону Маску та вирішили запустити у космос Таврію. Дивіться онлайн запуск вітчизняного авто на ракеті Orel Yunyi!

Компанія KosmosX вже кілька років працювала над створенням багаторазової ракети-носія Orel 2 Yunyi (укр. Орел Юний), яка має надсилати корисний вантаж для астронавтів та техніку на космічні зонди. Ще у 2018 році планувався тестовий політ, однак його відклали з міркувань безпеки, для того щоб запобігти можливому зіткненню в космічному просторі з американською ракетою Falcon Heavy корпорації SpaceX, запущеної днем раніше.

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І ось українцям врешті вдалось прорахувати всі ймовірні сценарії поломок та перепон, тому вже 1 квітня 2019 року Orel Yunyi разом з вантажним передньоприводним автомобілем ЗАЗ-11055, більше відомим як !Таврія Пікап”, буде запущено в космос. Варто зазначити, що авто відправлять на еліптичну геліоцентричну орбіту, що перетинає орбіту Марса.

До того ж, компанія KosmosX проводить прямий ефір із запуском, який зможе побачити кожен охочий. Здається, сучасна космопромисловість нарешті зуміє показати весь свій потенціал світовій спільноті.

Запуск Таврії у космос, дивіться онлайн-трансляцію:

Довідка: Orel Yunyi, спочатку відома як Orel 2 Yunyi (укр. Орел Юний) - ракета-носій багаторазового використання, що з 2014 року розробляється і виготовляється українською компанією KosmosX. Обидві ступені ракети використовують рідкий кисень і гас XZ-1, що постачається НГВУ "Бориславнафтогаз", на двигунах розроблених KosmosX спільно з ZAZ.

Концепція ракети-носія “Orel Yunyi” бере початок у середині 2010-х. Компанія KosmosX оприлюднила план щодо цієї ракети під час конференції у Києві у квітні 2011 року, було оголошено, що тестовий політ очікується у 2013 році. Ряд факторів відклав перший політ ракети до 2017 року, включаючи дві аномалії з ракетою-носієм Orel 2 Yunyi, що потребували уваги інженерів для аналізу аварії, це відклало запуск на багато місяців. Інтеграція і структурні проблеми з компонуванням трьох ракет Orel Yuny в одне ціле, виявилась складніше, ніж передбачалось.

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