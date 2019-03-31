Привітання з 1 квітня: прикольні вірші, смс і проза у День сміху 2019

Оригінальні привітання з 1 квітня українською мовою – у нашому матеріалі! Пропонуємо вам прикольні побажання на День сміху 2019 у віршах, смс та фото, які піднімуть настрій вашим друзям та рідним.

Привітання на 1 квітня – чудовий спосіб проявити своє почуття гумору та викликати щиру усмішку в свого друга, подруги, дівчини, дружини чи колеги. Привітайте їх з Днем сміху небанальними словами і картинками!

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Зібрали для вас вітання з 1 квітня на будь-який смак: шукайте, що вас цікавить – та надсилайте своїм друзям і рідним!

Привітання з 1 квітня у віршах

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

***

День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують-

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

Чув, що на Марсі садять картоплю?

Мамонта в джунглях спіймали на днях!

Все це правда, а не навмисно,

Новини ці у всіх на вустах.

З 1 квітня тебе вітаємо!

Добрим приколам дорогу даємо.

Вірусом гумору всіх заражаємо.

З першоквітневим дурненьким днем!

***

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! Ой потіха!

Наче цілий білий світ

З'їв смішинки на обід!

Прикольні СМС вітання з Днем сміху

***

Ти... Д. У. Р. А. К.

Добрий

Успішний

Рішучий

Амбіційний

Красивий

Ну що, посміхаєшся? З 1 квітня! :)

***

Вранці не снідаю – думаю про тебе!

Вдень не обідаю – думаю про тебе!

Увечері не вечеряю – думаю про тебе!

Вночі не сплю – їсти хочу!

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

***

В 1 квітня веселись,

Пожартуй та усміхнись.

Всі печалі прожени,

Веселись і не тужи!

***

З 1 квітня ми вітаєм,

У цей день не дозволяєм

Ображатись й сумувати,

Чи злим пройдисвітом ставати!

***

Бажаю всім на втіху

Щасливим й неборакам,

Щоб в радісний день сміху

Ніхто ніде не плакав!

***

Перше квітня, перше квітня

Ха-ха-ха – брехня всесвітня.

Всіх вітаю я з цим днем,

Будь не дурнем, будь конем!

***

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

Веселі поздоровлення у прозі

***

Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

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Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.

***

Спасибі за замовлення. Надувна лялька "Анжела" буде доставлена ​​вам в офіс завтра о 14:00. Магазин інтимних товарів.

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З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви ... над тим, як розіграти один одного. Нехай у вас в цей день заболить живіт, щоб ви з ранку до вечора плакали – і все це від сміху!

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Буває в році такий особливий день, коли навіть шеф на роботі, навіть рідна бабуся, щось підступно, весело затівають ... вітаю, сьогодні - 1 квітня! Найвеселіше пустотливе свято! Бажаю тобі бути серед найкращих витівників і нікому не дозволяти нудьгувати!

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Пам'ятаєш, в дитинстві дорослі не розуміли, від чого ти, як дзига, не сидиш на місці і весь час що-небудь придумуєш? Сьогодні у тебе є квиток у дитинство на цілий день, адже сьогодні - 1 квітня, час жартів і сміху! Я вітаю тебе і бажаю на один день стати тим самим веселим і кмітливим жартівником!

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Вітаю з Днем сміху, з 1 квітня! Сподіваюся, сьогодні ти вийдеш сухим із води, тобто благополучно обійдеш всі жартівливі пастки, проте пожартуєш зі своїх друзів і близьких, щоб подарувати їм кілька хвилин здорового сміху! Словом, проведи цей день так, щоб було про що згадати з широкою посмішкою!

Прикольні картинки і листівки на 1 квітня

Смішне відеовітання до Дня сміху

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