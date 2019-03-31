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Привітання з 1 квітня: прикольні вірші, смс і проза у День сміху 2019
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Оригінальні привітання з 1 квітня українською мовою – у нашому матеріалі! Пропонуємо вам прикольні побажання на День сміху 2019 у віршах, смс та фото, які піднімуть настрій вашим друзям та рідним.
Привітання на 1 квітня – чудовий спосіб проявити своє почуття гумору та викликати щиру усмішку в свого друга, подруги, дівчини, дружини чи колеги. Привітайте їх з Днем сміху небанальними словами і картинками!
Це цікаво: Кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег у День дурня
Зібрали для вас вітання з 1 квітня на будь-який смак: шукайте, що вас цікавить – та надсилайте своїм друзям і рідним!
Привітання з 1 квітня у віршах
***
Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
Можна келих пить до дна!
***
День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують-
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Чув, що на Марсі садять картоплю?
Мамонта в джунглях спіймали на днях!
Все це правда, а не навмисно,
Новини ці у всіх на вустах.
З 1 квітня тебе вітаємо!
Добрим приколам дорогу даємо.
Вірусом гумору всіх заражаємо.
З першоквітневим дурненьким днем!
***
Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hу, потіха! Ой потіха!
Наче цілий білий світ
З'їв смішинки на обід!
Прикольні СМС вітання з Днем сміху
***
Ти... Д. У. Р. А. К.
Добрий
Успішний
Рішучий
Амбіційний
Красивий
Ну що, посміхаєшся? З 1 квітня! :)
***
Вранці не снідаю – думаю про тебе!
Вдень не обідаю – думаю про тебе!
Увечері не вечеряю – думаю про тебе!
Вночі не сплю – їсти хочу!
***
З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!
***
В 1 квітня веселись,
Пожартуй та усміхнись.
Всі печалі прожени,
Веселись і не тужи!
***
З 1 квітня ми вітаєм,
У цей день не дозволяєм
Ображатись й сумувати,
Чи злим пройдисвітом ставати!
***
Бажаю всім на втіху
Щасливим й неборакам,
Щоб в радісний день сміху
Ніхто ніде не плакав!
***
Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха – брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем!
***
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
Веселі поздоровлення у прозі
***
Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.
***
Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.
***
Спасибі за замовлення. Надувна лялька "Анжела" буде доставлена вам в офіс завтра о 14:00. Магазин інтимних товарів.
***
З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви ... над тим, як розіграти один одного. Нехай у вас в цей день заболить живіт, щоб ви з ранку до вечора плакали – і все це від сміху!
***
Буває в році такий особливий день, коли навіть шеф на роботі, навіть рідна бабуся, щось підступно, весело затівають ... вітаю, сьогодні - 1 квітня! Найвеселіше пустотливе свято! Бажаю тобі бути серед найкращих витівників і нікому не дозволяти нудьгувати!
***
Пам'ятаєш, в дитинстві дорослі не розуміли, від чого ти, як дзига, не сидиш на місці і весь час що-небудь придумуєш? Сьогодні у тебе є квиток у дитинство на цілий день, адже сьогодні - 1 квітня, час жартів і сміху! Я вітаю тебе і бажаю на один день стати тим самим веселим і кмітливим жартівником!
***
Вітаю з Днем сміху, з 1 квітня! Сподіваюся, сьогодні ти вийдеш сухим із води, тобто благополучно обійдеш всі жартівливі пастки, проте пожартуєш зі своїх друзів і близьких, щоб подарувати їм кілька хвилин здорового сміху! Словом, проведи цей день так, щоб було про що згадати з широкою посмішкою!
Прикольні картинки і листівки на 1 квітня
Смішне відеовітання до Дня сміху
Ідея для розіграшу
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