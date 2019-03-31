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Привітання з 1 квітня: прикольні вірші, смс і проза у День сміху 2019

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Кумедні привітання на 1 квітня - фото 1
Кумедні привітання на 1 квітня

Оригінальні привітання з 1 квітня українською мовою – у нашому матеріалі! Пропонуємо вам прикольні побажання на День сміху 2019 у віршах, смс та фото, які піднімуть настрій вашим друзям та рідним.

Привітання на 1 квітня – чудовий спосіб проявити своє почуття гумору та викликати щиру усмішку в свого друга, подруги, дівчини, дружини чи колеги. Привітайте їх з Днем сміху небанальними словами і картинками!

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Зібрали для вас вітання з 1 квітня на будь-який смак: шукайте, що вас цікавить – та надсилайте своїм друзям і рідним!

Привітання з 1 квітня у віршах

***

Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
Можна келих пить до дна!

***

День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують-
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!

***

В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.

***

Чув, що на Марсі садять картоплю?
Мамонта в джунглях спіймали на днях!
Все це правда, а не навмисно,
Новини ці у всіх на вустах.
З 1 квітня тебе вітаємо!
Добрим приколам дорогу даємо.
Вірусом гумору всіх заражаємо.
З першоквітневим дурненьким днем!

***

Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hу, потіха! Ой потіха!
Наче цілий білий світ
З'їв смішинки на обід!

Прикольні СМС вітання з Днем сміху

***

Ти... Д. У. Р. А. К.
Добрий
Успішний
Рішучий
Амбіційний
Красивий
Ну що, посміхаєшся? З 1 квітня! :)

***

Вранці не снідаю – думаю про тебе!
Вдень не обідаю – думаю про тебе!
Увечері не вечеряю – думаю про тебе!
Вночі не сплю – їсти хочу!

***

З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!

***

В 1 квітня веселись,
Пожартуй та усміхнись.
Всі печалі прожени,
Веселись і не тужи!

***

З 1 квітня ми вітаєм,
У цей день не дозволяєм
Ображатись й сумувати,
Чи злим пройдисвітом ставати!

***

Бажаю всім на втіху
Щасливим й неборакам,
Щоб в радісний день сміху
Ніхто ніде не плакав!

***

Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха – брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем!

***

Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!

Веселі поздоровлення у прозі

***
Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

***

Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.

***

Спасибі за замовлення. Надувна лялька "Анжела" буде доставлена ​​вам в офіс завтра о 14:00. Магазин інтимних товарів.

***

З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви ... над тим, як розіграти один одного. Нехай у вас в цей день заболить живіт, щоб ви з ранку до вечора плакали – і все це від сміху!

***

Буває в році такий особливий день, коли навіть шеф на роботі, навіть рідна бабуся, щось підступно, весело затівають ... вітаю, сьогодні - 1 квітня! Найвеселіше пустотливе свято! Бажаю тобі бути серед найкращих витівників і нікому не дозволяти нудьгувати!

***

Пам'ятаєш, в дитинстві дорослі не розуміли, від чого ти, як дзига, не сидиш на місці і весь час що-небудь придумуєш? Сьогодні у тебе є квиток у дитинство на цілий день, адже сьогодні - 1 квітня, час жартів і сміху! Я вітаю тебе і бажаю на один день стати тим самим веселим і кмітливим жартівником!

***

Вітаю з Днем сміху, з 1 квітня! Сподіваюся, сьогодні ти вийдеш сухим із води, тобто благополучно обійдеш всі жартівливі пастки, проте пожартуєш зі своїх друзів і близьких, щоб подарувати їм кілька хвилин здорового сміху! Словом, проведи цей день так, щоб було про що згадати з широкою посмішкою!

Прикольні картинки і листівки на 1 квітня

З 1 квітня - фото 235834
Фото на День сміху - фото 235848
Смішна листівка - фото 235847
Вітальна картинка - фото 235849
Прикольна картинка - фото 235850

Смішне відеовітання до Дня сміху

Ідея для розіграшу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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