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Що ще можна знайти в коробці з-під смартфона

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Що можна знайти в коробці з-під смартфону - фото 1
Що можна знайти в коробці з-під смартфону / iPhones

Зазвичай після покупки нового смартфона користувач захоплений приємними клопотами. І зовсім забуває про коробку від пристрою, а дарма.

Коробку зазвичай або викидають у сміття, або залишають припадати пилом у шафі на випадок, якщо смартфон знадобиться продати.

І ще: Як смартфони впливають на стан шкіри: відповідь медиків

Тим часом, в інтернеті набирає популярність цікава акція. Учасники акції повністю розбирають, розривають або будь-яким іншим способом розкривають стінки і дно своєї коробки від смартфона. Сам процес "розборки" коробки зазвичай знімають на відео від початку і до кінця, тому підстав не довіряти людям немає.

Коробка Apple iPhone 7 Plus Black - фото 331083
Коробка Apple iPhone 7 Plus Black

Основна мета акції – перевірити чи не залишилося в коробці від смартфона будь-яких корисних речей. Виявляється, часто виробники вкладають в коробку чохол для смартфона, захисне скло або плівку, а іноді і запасні навушники. Однак, користувачі після покупки забувають перевірити коробку від смартфона, і часто, самі того не підозрюючи, додатково купують те, що вже і так лежить в коробці від смартфона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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