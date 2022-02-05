Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Що саме впливає на нашу любов до природи

  • 53
Природа - фото 1
Природа / gettyimages

Вчені вивчили 1153 пари близнюків та з'ясували, що бажання бути у природній атмосфері і те, як людина це сприймає, залежить від генетичних факторів.

У кожної пари близнюків зібрали дані: скільки часу вони проводять на природі порівняно один з одним, як часто відвідують громадські парки та сади у місті, як на них це впливає, просили оцінити, наскільки потребують природного середовища, пише theguardian.

Це цікаво: Екологи знайшли ключ до порятунку лісів на планеті

Результати у монозиготних (однояйцевих) близнюків, які мають майже 100% загальних генів, були більш схожі один на одного в їх перевагах та рівні залежності від природного середовища. Для різнояйцевих близнюків з 50% загальних генів висновки значно різнилися. Проте що старші були піддослідні, то вплив генетичних чинників був меншим, а особистого досвіду більше.

Попередні дослідження доводили, що перебування на природі покращує здоров'я та психічне самопочуття людини. Автори нового експерименту вперше показали, чому це так: наша схильність до природи є частково генетичним фактором. Вчені наголосили на необхідності такого міського планування, щоб забезпечити доступ до парків, садів та зелених насаджень.

Що саме впливає на нашу любов до природи - фото 495361
Що саме впливає на нашу любов до природи

І ще: Дослідники виявили знамениті гаї з грошовими деревами племені майя

пропозиції партнерів
Новини