Що саме впливає на нашу любов до природи

Вчені вивчили 1153 пари близнюків та з'ясували, що бажання бути у природній атмосфері і те, як людина це сприймає, залежить від генетичних факторів.

У кожної пари близнюків зібрали дані: скільки часу вони проводять на природі порівняно один з одним, як часто відвідують громадські парки та сади у місті, як на них це впливає, просили оцінити, наскільки потребують природного середовища, пише theguardian.

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Результати у монозиготних (однояйцевих) близнюків, які мають майже 100% загальних генів, були більш схожі один на одного в їх перевагах та рівні залежності від природного середовища. Для різнояйцевих близнюків з 50% загальних генів висновки значно різнилися. Проте що старші були піддослідні, то вплив генетичних чинників був меншим, а особистого досвіду більше.

Попередні дослідження доводили, що перебування на природі покращує здоров'я та психічне самопочуття людини. Автори нового експерименту вперше показали, чому це так: наша схильність до природи є частково генетичним фактором. Вчені наголосили на необхідності такого міського планування, щоб забезпечити доступ до парків, садів та зелених насаджень.

Що саме впливає на нашу любов до природи

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