Дослідники виявили знамениті гаї з грошовими деревами племені майя

Науковці знайшли давні священні гаї, де майя вирощували дерева какао. Плоди шоколадного дерева високо цінують й у наші дні. А от Майя взагалі вважали какао-боби "подарунком богів" і використовували їх як валюту.

Виробництво какао на півночі Юкатана ретельно контролювали вожді майя. Шоколадні дерева вирощували лише у священних гаях, пише newsconcerns.

Це цікаво: Науковці дослідили скам'янілості тварин, яким понад 500 мільйонів років

Лише нещодавно фахівці зі США та Мексики змогли визначити місця, які використовували майя для вирощування какао. Вони розташовані поряд з карстовими воронками. Саме тут поєднання вологості, затіненості та температури виявилося ідеальним для вирощування шоколадних дерев. Загалом сухий клімат півострова Юкатан є несприятливим для вирощування какао.

Фахівці дослідили 11 карстових вирв і виявили у дев'яти з них сліди теоброміну та кофеїну – комбінованих біомаркерів, унікальних для какао. У кількох вирвах знайшли пандуси, вівтарі, кераміку та інші артефакти.

Стародавні майя ніколи не використовували монети як гроші. Натомість як і багато інших ранніх цивілізацій, вони обмінювалися різними предметами, наприклад тютюном, кукурудзою та одягом.

Фото phys

І ще: Археологи знайшли найдавнішу зброю ніндзя і це не сюрикен