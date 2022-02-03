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Дослідники виявили знамениті гаї з грошовими деревами племені майя

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Майя - фото 1
Майя / xoxo

Науковці знайшли давні священні гаї, де майя вирощували дерева какао. Плоди шоколадного дерева високо цінують й у наші дні. А от Майя взагалі вважали какао-боби "подарунком богів" і використовували їх як валюту.

Виробництво какао на півночі Юкатана ретельно контролювали вожді майя. Шоколадні дерева вирощували лише у священних гаях, пише newsconcerns.

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Лише нещодавно фахівці зі США та Мексики змогли визначити місця, які використовували майя для вирощування какао. Вони розташовані поряд з карстовими воронками. Саме тут поєднання вологості, затіненості та температури виявилося ідеальним для вирощування шоколадних дерев. Загалом сухий клімат півострова Юкатан є несприятливим для вирощування какао.

Фахівці дослідили 11 карстових вирв і виявили у дев'яти з них сліди теоброміну та кофеїну – комбінованих біомаркерів, унікальних для какао. У кількох вирвах знайшли пандуси, вівтарі, кераміку та інші артефакти.

Стародавні майя ніколи не використовували монети як гроші. Натомість як і багато інших ранніх цивілізацій, вони обмінювалися різними предметами, наприклад тютюном, кукурудзою та одягом.

Дослідники виявили знамениті гаї з грошовими деревами племені майя - фото 495138

Дослідники виявили знамениті гаї з грошовими деревами племені майя - фото 495139

Фото phys

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