Екологи знайшли ключ до порятунку лісів на планеті

Нещодавні дослідження учених показали, що найбільш стійкими та живучими ліси роблять найстаріші чи рідкісні дерева. Від їх кількості залежить безпека екосистем.

І йдеться не про просто старих представників флори. У відомій легенді про Робін Гуда є опис гігантського дуба в Шервудському лісі Англії: він допоміг героєві сховатися від шерифа Ноттінгема. Цієї історії 800 років, а легендарний дуб цілком реальний і існує досі. Він один із найстаріших у світі, пише science.

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Саме таких старожилів вчені відносять до поняття "давній": дерево має бути старшим за своїх сусідів по лісу в 10–20 разів. Залежно від конкретного місця, порід це може бути понад 1000 або 3000 років. Проте, використовуючи дані від лісників, екологи з'ясували, що доживає до похилого віку загалом 1% дерев.

Переживши сотні або більше років кліматичних коливань, що виросли в іншому середовищі, дерева мають безліч захисних механізмів: наприклад, їхня ДНК стійка до грибкових захворювань, вони готові витримати сильні вітри, вогкість або, навпаки, різку посуху.

Рідкі дерева, згідно з дослідженнями, також містять гени, необхідні для виживання всього лісу, яких може не бути у родичів.

Екологи знайшли ключ до порятунку лісів на планеті

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