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Господиня показала неймовірну реакцію собаки на подароване цуценя: відео

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Як собака реагував на несподіваний подарунок - фото 1
Як собака реагував на несподіваний подарунок / twitter

У мережі набирає популярність відео, на якому мешканка Каліфорнії подарувала своєму собаці цуценя і прославилася в інтернеті. Ролик з несподіваною реакцією собаки господиня опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

Відомо, що лабрадор на прізвисько Арден з міста Ріверсайд, штат Каліфорнія, став зіркою мережі після того, як отримав в подарунок цуценя. Господиня пса зазначає, що хотіла завести ще одного собаку, але боялася, що Арден буде ревнувати.

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Дівчина придумала хитрість і подарувала цуценя своєму собаці. На ролику видно, як лабрадор відкриває коробку і бачить в ній маленького собаку. Пес починає скакати навколо коробки і бігати по галявині.

Реакція собаки зворушила користувачів мережі і ролик з Арден набрав мільйони переглядів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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