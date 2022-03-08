Що робити з внутрішньою і зовнішньою агресією: поради психологів

Вторгнення російських окупантів на території України змусило людей переживати всі найгірші емоції. І серед них найпотужнішою є злість. Чому вона не є поганою і як боротись з агресією у цей час – читайте далі.

Дуже часто злість вважають небажаною, шкідливою та негативною емоцією. Однак це не зовсім так, адже саме вона допомагає активізовувати резерви організму та реагувати на небезпеку. Агресія у поведінці є прямим наслідком злості, що дозволяє зберегти психіку у нормі навіть у найважчий час, пояснюють експерти з Психологічної підтримки.

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Інша справа, що через розвинену свідомість, люди здатні реагувати злістю та агресією не лише на справді загрозливі речі, але й на те, що мозок сприймає як загрозу. Також важливо знати, що в стані агресії практично неможливо контролювати свою поведінку, думати про наслідки, аналізувати, чим це обернеться, – наголошують фахівці.

Також трапляється у таке, що агресія може бути спрямованою не на оточення, а на себе самих, тобто є внутрішньою. Наголошуємо, що злитись та відчувати агресію до ворогів – нормально

Якщо у вас не виникає труднощів з регуляцією злості, ви не зриваєтеся на близьких, ваша агресія не завдає шкоди людям та предметам навколо, то навряд чи є потреба щось робити узагалі.

Як впоратись з агресією:

1. Користуйтесь "градусником злості". Агресія виникає тоді, коли "градус" доходить до високого рівня. Якщо загалом є шкала на 100 пунктів, то для когось це може бути 50, 80 чи 70 градусів, у кожного своя. Тому спробуйте оцінити, на якому саме рівні ви відчуваєте бажання агресивно поводитись.

2. Відстежуйте, як злість наростає, а в критичний момент дайте мозку можливість повернути собі контроль. Для цього можна:

перервати спілкування та покинути приміщення, якщо є така змога;

порахувати до 10-и;

глибокого подихати, перемкнувши увагу на дихання;

відтягнути та відпустити канцелярську гумку чи гумку для волосся, одягнуту як браслет на руку.

3. Якщо ви встигнете зробити це ще до точки кипіння, то "градус злості" почне знижуватись. Тоді вже буде легше прийняти зважене рішення. у випадку, коли ці техніки не допомагають, то не бійтесь звернутись до фахівців, адже психологічний стан не менш важливий, ніж фізичний.

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