На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
- 5
Якщо ваш улюблений iPhone завис – не слід панікувати та відразу ж бігти до майстерні або сусіда айтішника. Розповідаємо вам, як повернути до життя ваше "яблучко" за лічені хвилини.
Так, смартфони Apple теж можуть зависати. Так, роблять вони це значно рідше, ніж гаджети на "зеленому роботі". Так, панікувати не слід, адже все можна виправити.
І ще: 5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
Спосіб №1. Зарядка
Перше, що варто зробити – спробувати зарядити смартфон. Рекомендується використовувати стандартну зарядку. Якщо доступу до розетки немає, спробуйте безпровідну (якщо iPhone підтримує) або під'єднайте пристрій до комп'ютера через USB. Залиште iPhone заряджатися на 30 хвилин, після чого перевірте, чи стало йому краще. Є всі шанси, що його "тупняк" пройде.
Спосіб №2. Перезавантаження
Спробуйте вимкнути і увімкнути смартфон. Якщо він не реагує, потрібно зробити апаратне скидання – тобто, перезавантажити його примусово.
Спосіб № 3. Відновлення через iTunes
Якщо ви перезавантажили смартфон, але він знову завис при увімкненні (завантаження не йде далі логотипу Apple), спробуйте програмне відновлення. Для цього:
- Під'єднайте iPhone до комп'ютера, на якому встановлений iTunes.
- Переведіть смартфон у режим відновлення.
- На комп'ютері з'явиться повідомлення від iTunes, який виявив проблему з iPhone. У вас будуть два варіанти: "Відновити" або "Оновити". Натисніть "Оновити".
Ми ж надіємось, що ваш iPhone буде надзвичайно рідко викидувати такі номери, дозволяючи насолоджуватися продуктивністю та стабільністю роботи.
Читайте також: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
19:54У Швеції відкрилася виставка гидотної їжі
-
19:44Захмарні цифри: хто з зірок Instagram заробляє найбільше
-
19:24У Токіо показали олімпійські медалі зі старих телефонів
-
19:15Над вулканом в Індонезії побачили казкові хмари: фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:52Учені з'ясували, як зробити несмішний жарт смішним
-
18:45Розкішна Хайді Клум показала фанатам сідниці
-
18:22Названо найдорожчу країну Європи
-
18:1055-річна зірка серіалу ДРУЗІ похизувалась стрункою фігурою в купальнику
-
18:00Гороскоп на 25 липня 2019: Леви та Діви нарешті приділять час собі
-
17:53Xiaomi створила новий додаток для відстеження стану здоров'я
-
17:45Люки в Оклахомі вразили користувачів, і ось чому (фото)
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:24Ці продукти допоможуть наростити м'язову масу
-
17:12Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ
-
16:56Максимум задоволення: McLaren побудує відкритий суперкар
-
16:45Руда бестія: модель Victoria's Secret знялась у провокативному відео (18+)
-
16:29Facebook та Instagram не працюють: у соцмережах стався новий збій
-
16:23Легко ремонтувати: що ще показало розбирання смартфона HONOR 9X
-
16:14Еротичне відео: чоловік розвеселив записом для своєї дружини
-
15:56Як виглядає найпростіший дім у США: яскраві фото
-
15:44Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ
-
15:31Дуже дивні справи і FaceApp: копи США попросили злочинців відкласти злочини до понеділка
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
15:44Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ
-
14:00Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото
-
12:10Максимальна економія: як витрачати у 2-3 рази менше
-
10:55Ви будете шоковані: відомий кулінар пояснив, як правильно їсти кукурудзу
-
10:00Від 51 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 2)
-
07:15Погода в Україні 24 липня: лише на півдні втримається спека
- 23 липня
-
21:45Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
-
18:33Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
-
16:51Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
-
14:12Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону
-
12:155 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
-
10:15Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)
-
09:26Очільник Слуги народу сказав, коли пройдуть місцеві вибори
-
07:15Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі
- 22 липня
-
21:45Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
-
15:30ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?
-
13:30Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля
-
11:27Найкращі пісні тижня: ідеальний плейлист літа
-
09:30Явка на виборах в Раду виявилася найнижчою в історії: скільки українців проголосували
-
07:15Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 21 липня
-
22:03ЕКЗИТ-ПОЛ 2019: результати голосування, які партії проходять у парламент
-
20:00Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00