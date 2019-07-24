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Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему

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Іноді достатньо всього перезавантажити iPhone - фото 1
Іноді достатньо всього перезавантажити iPhone

Якщо ваш улюблений iPhone завис – не слід панікувати та відразу ж бігти до майстерні або сусіда айтішника. Розповідаємо вам, як повернути до життя ваше "яблучко" за лічені хвилини.

Так, смартфони Apple теж можуть зависати. Так, роблять вони це значно рідше, ніж гаджети на "зеленому роботі". Так, панікувати не слід, адже все можна виправити.

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Спосіб №1. Зарядка

Перше, що варто зробити – спробувати зарядити смартфон. Рекомендується використовувати стандартну зарядку. Якщо доступу до розетки немає, спробуйте безпровідну (якщо iPhone підтримує) або під'єднайте пристрій до комп'ютера через USB. Залиште iPhone заряджатися на 30 хвилин, після чого перевірте, чи стало йому краще. Є всі шанси, що його "тупняк" пройде.

Спосіб №2. Перезавантаження

Спробуйте вимкнути і увімкнути смартфон. Якщо він не реагує, потрібно зробити апаратне скидання – тобто, перезавантажити його примусово.

Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему - фото 343370

Спосіб № 3. Відновлення через iTunes

Якщо ви перезавантажили смартфон, але він знову завис при увімкненні (завантаження не йде далі логотипу Apple), спробуйте програмне відновлення. Для цього:

  • Під'єднайте iPhone до комп'ютера, на якому встановлений iTunes.
  • Переведіть смартфон у режим відновлення.
  • На комп'ютері з'явиться повідомлення від iTunes, який виявив проблему з iPhone. У вас будуть два варіанти: "Відновити" або "Оновити". Натисніть "Оновити".
Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему - фото 343371

Ми ж надіємось, що ваш iPhone буде надзвичайно рідко викидувати такі номери, дозволяючи насолоджуватися продуктивністю та стабільністю роботи.

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Джерело: lifehacker
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