Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 29 листопада: в Україні виявлено 722 679 ​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 978​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 29 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 502 482 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 722 679 Одужали 339 378 Померли 12 213

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (69 018) та у Харківській області (55 221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 17 272 Волинська область 23 905 Дніпропетровська область 37 651 Донецька область 22 602 Житомирська область 29 590 Закарпатська область 23 065 Запорізька область 30 150 Івано-Франківська область 35 930 Кіровоградська область 5 085 Київ 69 018 Київська область 36 996 Львівська область 45 636 Луганська область 6 239 Миколаївська область 18 173 Одеська область 44 131 Полтавська область 21 779 Рівненська область 30 807 Сумська область 28 185 Тернопільська область 27 662 Харківська область 55 221 Херсонська область 10 009 Хмельницька область 29 419 Чернівецька область 33 512 Черкаська область 22 529 Чернігівська область 18 113

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-11-2020:

Захворіли 62 592 000 Одужали 43 203 107 Померли 1 458 485 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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