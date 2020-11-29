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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 29 листопада: в Україні виявлено 722 679 ​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 978​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 29 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 502 482 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 722 679
Одужали 339 378
Померли 12 213

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (69 018) та у Харківській області (55 221). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада - фото 437088

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 17 272

Волинська область

 23 905

Дніпропетровська область

 37 651

Донецька область

 22 602

Житомирська область

 29 590

Закарпатська область

 23 065

Запорізька область

 30 150

Івано-Франківська область

 35 930

Кіровоградська область

 5 085

Київ

 69 018

Київська область

 36 996

Львівська область

 45 636

Луганська область

 6 239

Миколаївська область

 18 173

Одеська область

 44 131

Полтавська область

 21 779

Рівненська область

 30 807

Сумська область

 28 185

Тернопільська область

 27 662

Харківська область

 55 221

Херсонська область

 10 009

Хмельницька область

 29 419

Чернівецька область

 33 512

Черкаська область

 22 529

Чернігівська область

 18 113

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-11-2020:

Захворіли

62 592 000
Одужали

43 203 107
Померли

1 458 485

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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