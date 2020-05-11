Що робити, якщо вкусив кліщ: як витягнути його в домашніх умовах

Навесні варто бути особливо обережними на природі, адже активізуються різні комахи та шкідники, а особливо – кліщі. Якщо ж вас все ж таки вкусив кліщ, то читайте далі та дізнайтеся, як його витягнути власноруч.

Після прогулянок та відпочинку в парках чи лісах потрібно оглянути себе та тварин на наявність кліщів. Ці маленькі жучки можуть бути у майбутньому причиною серйозних проблем зі здоров'ям, адже призводять до хвороби Лайма. Якщо ви все ж таки виявили у себе чи у когось кліщів, то не панікуйте передчасно. Ви можете позбутися його в домашніх умовах швидко та безболісно. Якщо кліщ заповз у таке місце, до якого у вас немає доступу, то зверніться до лікаря по допомогу.

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Кліща, якого ви зняли обов'язково потрібно спалити, змити в унітаз або залити окропом, якщо він мертвий. Якщо живий, то попередньо роздушіть його.

Як витягнути кліща: дієві методи

Метод по видаленню кліща за допомогою олії не варто використовувати, адже ви вб'єте кліща, але це не гарантує, що він вилізе.

Метод 1. Витягнути кліща за допомогою пінцета

Захопіть кліща пінцетом якомога ближче до його роту.

Тримайте перпендикулярно поверхні укусу.

Поверніть тіло кліща довкола його осі та викрутіть його зі шкіри.

Місце укусу продезінфікуйте.

Метод 2. Витягнути кліща за допомогою шприца

Відріжте частину шприца там, де носик для голки. Постарайся зробити зріз рівним, щоб він щільно прилягав до шкіри.

Накриваємо кліща цією пластмасовою трубкою. Міцно притисніть до тіла і тягніть поршень вгору. Кліщ повинен вибратися сам.

Продезінфікуйте місце укусу.

Метод 3. Витягнути кліща за допомогою нитки

Використовуйте міцну нитку. Зав'яжіть її вузлом якомога ближче до хоботка кліща.

Потім витягайте кліща повільно розгойдуючи та підтягуючи його вгору.

Продезінфікуйте шкіру.

Якщо відірвалася головка кліща чи хоботок, то на шкірі залишиться чорна точка. Її обов'язково потрібно видалити, адже саме в слинних залозах кліща знаходиться основна концентрація вірусу.

Обробіть ділянку шкіри 5% йодом. Після цього головка чи хоботок мають випасти.

Або обробіть шкіру спиртом. Далі обробіть голку й обережно видаліть за її допомогою головку так, як видаляють скалку.

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