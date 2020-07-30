Що робити, якщо вкусила оса

Як дорослі, так і діти можуть зіткнутися з такими непривітними комахами, як оси. Як зрозуміти, що вас вжалила оса та як надати першу допомогу, читайте нижче.

Коли оса жалить людину, вона вводить під шкіру отруту, що провокує певну реакцію:

Біль. Укус комахи може викликати біль, свербіння і печіння

Почервоніння. Ця реакція, як правило, триває до 3 днів

Набряк. Укуси бджіл і ос можуть викликати набряк, який триває до 2 днів після перенесеного укусу

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Хоча ці реакції на укус болючі, вони зазвичай не вимагають відвідування лікаря або невідкладної допомоги. Однак отрута також містить білки, які можуть викликати алергічну реакцію (анафілаксію). Ця реакція зазвичай виникає протягом 2 годин після того, як людину ужалили.

Якщо укус оси викликає легку реакцію, що не вказує на розвиток алергії або інфекції, з ним можна впоратися в домашніх умовах. Для цього знадобляться:

крем, що містить стероїдні гормони. Нанесення на місце укусу 1% крему може допомогти зменшити вираженість свербежу та набряку паста, приготовлена ​​в домашніх умовах. Наприклад, паста з харчової соди, яка наноситься на 20 хв використання холоду. Протирання місця укусу кубиком льоду може допомогти зменшити вираженість болю прийом протизапальних і знеболюючих препаратів може допомогти зменшити вираженість болю і дискомфорту, пов'язаних з укусом оси прийом протиалергічного препарату

При важких алергічних реакціях потрібне введення ін'єкції адреналіну. Слід також негайно звернутися за медичною допомогою.

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