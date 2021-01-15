Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена

З 16 січня 2021 року набувають чинності нові норми закону про функціонування української мови. За замовчуванням вас повинні обслуговувати державою мовою. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що робити, якщо відмовляються звертатися до вас українською.

З 16 січня в Україні набуде чинності стаття 30 Закону про державну мову. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що відповідно до цієї статті, всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

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У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був – обслуговування повинно бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, – підкреслює Кремінь.

І мовний омбудсмен опублікував інструкцію, що робити, якщо право на отримання інформації або послуг українською порушують:

Спробуйте залагодити ситуацію на місці і попросити співробітника обслужити вас українською; Якщо співробітник відмовляється, зверніться до керівництва закладу або на його гарячу лінію; Якщо це не допомогло – зафіксуйте факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження свідків) і дані закладу; Подайте скаргу омбудсмену поштою або заповніть форму на його сайті. У скарзі потрібно вказати прізвище, ім'я, по-батькові та місце проживання заявника, який суб'єкт господарювання або його працівник порушив право заявника, коли і за якою адресою, і прикріпити файли, які підтверджують це.

Скарги подаються протягом пів року з дня порушення.

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