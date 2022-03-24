Що робити, якщо вашому майну завдали шкоди під час війни: поради юриста

Український уряд пообіцяв, що скоро з'явиться можливість отримати відшкодування за майно, яке поруйнувалося внаслідок війни. Відповідну заяву можна буде подати за допомогою порталу Дія.

Наразі над механізмом компенсації працюють. А поки ваша задача – фіксувати наслідки руйнувань. Юрист Артем Кузьменко розповів, як це робити правильно.

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Якщо вашому майну завдали шкоди під час війни

Що потрібно надати для отримання компенсації

Детальну фото- та відеозйомку пошкодження або знищення майна у результаті військових дій.

Додатково скласти протокол з описом обставин і деталей подій, що призвели до руйнування або знищення майна. Бажано залучити свідків для підписання протоколу.

Необхідні інформація та документи від органів державної влади. Копія акту від ДСНС про руйнування / знищення / пожежу тощо та причини цих подій. Або акт від органу місцевого самоврядування.

Додаткова інформація. Прізвище, ім'я, по батькові, а також контактні дані свідків.

Що може бути вказано у протоколі

Інформація про об’єкт права власності, власника, особу, що здійснює фіксацію.

Детальна інформація про об'єкт, що зазнав пошкодження / знищення внаслідок військових дій.

Інформація про власника, правовстановлюючі документи, місцеперебування (для фото та відео є функція географічних координат).

Стан об’єкта до пошкоджень та його функціональне призначення.

Дату та час фіксації. ПІБ і контактні дані особи, яка здійснила фіксацію.

Детальний опис обставин, унаслідок яких відбулося пошкодження / руйнування об'єкта.

Правильна фіксація пошкодження майна дозволить вам отримати компенсацію для його відновлення. Пам'ятайте, що ми все відбудуємо. А поки вірте у ЗСУ та не забувайте, що все буде Україна!

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