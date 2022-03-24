Держава на час воєнного стану контролюватиме ціни на соціально значущу продукцію

В Україні контролюватимуть ціни на окрему категорію продуктів і товарів

В Україні стримуватимуть ціни на соціально значущу продукцію. Для цього державний контроль працюватиме та моніторитиме вартість не лише продуктів.

Як розповідає у своєму фейсбуці Міністерство аграрної політики, це робитимуть відповідно до постанови Кабміну від 6 березня 2022 року. Розповідаємо, на що під час воєнного стану ціни не повинні рости.

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Під час воєнного стану держава контролюватиме ціни на

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко;

масло вершкове;

сметана;

яйця курячі;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол (розчин 96%);

нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;

антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;

бензин (марки А-92, А-95);

дизельне пальне;

газ скраплений для автомобілів.

У відомстві повідомляють, що Держпродспоживслужба щоденно моніторитиме ціни. Це дозволить оперативно реагувати на ситуацію в країні.

Нагадаємо, що напередодні у міністерстві запевнили, що українцям вистачить стратегічних запасів продовольства на 2 роки. Також стало відомо, що з 9 березня в Україні заборонили експорт пшениці. Це зробили для того, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі, пов'язаній з війною та неможливістю провести повноцінну посівну кампанію.

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