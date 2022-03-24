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війна

Держава на час воєнного стану контролюватиме ціни на соціально значущу продукцію

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В Україні контролюватимуть ціни на окрему категорію продуктів і товарів - фото 1
В Україні контролюватимуть ціни на окрему категорію продуктів і товарів

В Україні стримуватимуть ціни на соціально значущу продукцію. Для цього державний контроль працюватиме та моніторитиме вартість не лише продуктів.

Як розповідає у своєму фейсбуці Міністерство аграрної політики, це робитимуть відповідно до постанови Кабміну від 6 березня 2022 року. Розповідаємо, на що під час воєнного стану ціни не повинні рости.

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Під час воєнного стану держава контролюватиме ціни на

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • крупа гречана;
  • крупа вівсяна;
  • свинина;
  • яловичина;
  • птиця (тушки курячі);
  • молоко;
  • масло вершкове;
  • сметана;
  • яйця курячі;
  • олія соняшникова;
  • цукор кристалічний;
  • капуста білокачанна;
  • цибуля ріпчаста;
  • буряк;
  • морква;
  • картопля;
  • етанол (розчин 96%);
  • нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;
  • антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;
  • бензин (марки А-92, А-95);
  • дизельне пальне;
  • газ скраплений для автомобілів.
Держава на час воєнного стану контролюватиме ціни на соціально значущу продукцію - фото 501697

У відомстві повідомляють, що Держпродспоживслужба щоденно моніторитиме ціни. Це дозволить оперативно реагувати на ситуацію в країні.

Нагадаємо, що напередодні у міністерстві запевнили, що українцям вистачить стратегічних запасів продовольства на 2 роки. Також стало відомо, що з 9 березня в Україні заборонили експорт пшениці. Це зробили для того, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі, пов'язаній з війною та неможливістю провести повноцінну посівну кампанію.

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