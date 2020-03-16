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Карантин Коронавірус

Володимир Остапчук показав, як правильно вітатись під час коронавірусу (відео)

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Альтернативні способи привітатись від Остапчука - фото 1
Альтернативні способи привітатись від Остапчука

Український шоумен Володимир Остапчук вирішив нагадати всім про альтернативні способи привітання у період коронавірусу. Забудьте про потискання рук, обійми та поцілунки!

Телеведучий Володимир Остапчук доволі активно веде профіль в соцмережі Instagram, адже поступово захоплює і блогосферу. Він активно знімає влоги та робить кумедні фото, але недавні поділився і справді актуальним та важливим роликом. Відзначимо, що за акаунтом шоумена стежать понад 385 тисяч осіб.

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"Як вітатись під час карантину. Не хворійте та будьте на позитиві", – відзначив сам Остапчук під записом, на якому показує альтернативні способи привітань. Все це чудова ідея, окрім одного: Володимир з друзями знімає ролик у переповненому торговельному центрі. Зараз в Україні оголошено карантин, тож у більшості міст рекомендують залишатись вдома, а розважальні заклади, кафе, ресторани та великі маркети закривають.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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