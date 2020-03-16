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Карантин Коронавірус

Коронавірус в Україні: підтверджено два нові випадки захворювання

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В Україні зафіксовано 5 випадків коронавірусу - фото 1
В Україні зафіксовано 5 випадків коронавірусу / gettyimages

Ще два випадки коронавірусу COVID-19 лабораторно підтверджені в Чернівецькій області, де раніше був виявлений перший в Україні хворий.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я України, станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків коронавірусу COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області. Загалом вірусологічна референс-лабораторія дослідила понад 500 зразків.

До теми: З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні

Відомо, що дві нові хворі були госпіталізовані з підозрою ще 6 та 13 березня. З того часу пацієнтки перебувають в інфекційному відділені Чернівецької обласної клінічної лікарні та отримують належну медичну допомогу.

Коронавірус в Україні: підтверджено два нові випадки захворювання - фото 392340

Нагадаємо правила, які допоможуть захиститись від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря телефоном.

Пам'ятайте! Звичайне миття рук запобігає зараженню не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20-40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше ніж 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

Читайте також: У МОЗ попередили про шахраїв, які продають нібито ліки проти коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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