Що робити, якщо дуже болить зуб

Сильний зубний біль приносить купу неприємностей: не тільки псує настрій, не дає заснути, повноцінно приймати їжу, працювати, а й може супроводжуватися іншими хворобливими проявами.

Зубний карієс. На ранніх стадіях руйнування зуба біль незначна і навіть майже непомітна, проявляється найчастіше під час прийому холодної або гарячої їжі і напоїв, а також кислих або солодких продуктів.

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Витончення зубної емалі або тріщини на ній, що сприяють підвищенню чутливості зубів.

Пульпіт. При запаленні пульпи (м'якої тканини зуба з розташованим в ній нервом) біль може виникати спонтанно (частіше вночі) і віддавати в скроню або вухо.

Пародонтит – запалення тканин, що оточують верхівку зуба. Частіше має пульсуючий характер, посилюється при дотику до зуба, ясен.

Періодонтит – запалення кісткової тканини, частіше викликається проникненням інфекції, може супроводжуватися утворенням кісти.

Можна вказати п'ять основних методів, що дозволяють усунути зубний біль:

прийняття анальгетиків застосування перевірених народних засобів точковий масаж стоматологічне лікування видалення зуба

Відзначимо, що перші три методи приносять лише тимчасове полегшення при зубному болю і вимагають обережності під час застосування при наявності протипоказань, зокрема, при індивідуальній непереносимості і при вагітності.

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