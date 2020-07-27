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Науковці виявили несподіваний ефект віагри

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Науковці виявили несподіваний ефект віагри - фото 1

Дослідники з США виявили, що віагра може покращувати роботу мозку. Вчені досліджують цей феномен для лікування хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Згідно з результатами нового дослідження вчених з Гарвардської медичної школи і Кембриджського університету, віагра може уповільнювати старіння мозку. Цей препарат (силденафіл), який застосовується для лікування еректильної дисфункції, відкрили в кінці 1980-х, коли медики шукали нові знеболюючі засоби.

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Виявилося, що віагра уповільнює активність ферменту PDE5, який пов'язаний з еректильною дисфункцією, після чого препарат набув широкої популярності. Оскільки фермент PDE5 також пов'язаний з когнітивними функціями і нейродегенерацією мозку людини, вчені з США вирішили з'ясувати, чи може віагра допомогти в лікуванні хвороб мозку, викликаних старінням.

Науковці виявили несподіваний ефект віагри - фото 417701

Автори роботи проаналізували, як віагра впливає на природну здатність організму руйнувати пошкоджені, неправильно сформовані або токсичні білки в мозку. Такий механізм потрібен для стабільної роботи мозку і його порушення призводить до так званих нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера і Паркінсона.

Вчені з'ясували, що віагра, як сильний інгібітор ферменту PDE5, дозволяє організму ефективніше знищувати пошкоджені і токсичні білки, які можуть призводити до захворювань мозку, пов'язаних зі старінням.

Наше дослідження вказує на новий підхід до боротьби з основною причиною багатьох нейродегенеративних захворювань, а також деяких рідкісних захворювань серця і м'язів, які пов'язані з накопиченням неправильно згорнутих внутрішньоклітинних білків, – заявили автори роботи.

Вчені підкреслюють, що віагра не є засобом лікування Альцгеймера і тільки майбутні дослідження допоможуть відкрити нові способи використання цього препарату.

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Джерело: newatlas
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