Клоун – це комплімент: Сергій Притула заступився за Зеленського

Відомий український шоумен Сергій Притула став гостем передачі не менш відомого журналіста Романа Скрипіна. У прямому ефірі лідер "Вар'ятів" відповів на актуальні запитання, зокрема – про Володимира Зеленського.

Глядач запитав Сергія Притулу, який відомий не тільки як шоумен, а і як волонтер, чи готові наші воїни прийняти головнокомандувачем "бабусю на візочку або шута горохового". Лідер "Вар'яти-шоу" відповів, що не готовий розписуватися за таку велику громаду, тож висловив власну думку про Володимира Зеленського.

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"Мені відверто не зовсім зручно, коли ви ставите мені запитання, у яких ви відгукуєтеся так про моїх колег по цеху... Я не готовий обговорювати Зеленського як політика. Це його вибір і конституційне право балотуватися. У цього чоловіка, наскільки я можу судити, є величезна підтримка. Але коли ви говорите оці фрази на кшталт "шут гороховий" на адресу Зеленського – то знайте, що є купу людей, які й мене так називають. Хотів би звернутися до всіх хейтерів усіх гумористів у цій країні: щоразу, коли ви когось з нас називаєте клоуном, ви навіть не уявляєте, який великий комплімент ви нам робите", – заявив Притула.

При цьому Роман Скрипін пригадав скандал із Зеленським кількарічної давності: тоді лідер Кварталу 95 на фестивалі в Юрмалі назвав Україну "повією" та "жебрачкою".

Я чесно не зрозумів, що тоді відбулося. Зеленський – далеко не дурний чоловік. Він хороший автор і редактор. Я був дуже здивований, чому на етапі редагування він не відсіяв цей жарт. Переконаний, що він не закладав, можливо, цей контекст, але я не готовий розписуватися за Володю. Мені було справді прикро, знаючи в тому числі, скільки Квартал 95 зробив для армії, – поділився своєю думкою Притула.

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