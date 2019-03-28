Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: фінальний прогноз

Свіжий рейтинг кандидатів у президенти – останнє дослідження соціологів, адже після 28 березня публікувати результати опитувань громадської думки заборонено. Дізнайтеся, хто ж має найбільше шансів виграти вибори 2019!

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-26 березня 2019 року провів опитування 1600 респондентів в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка репрезентативності – від 1,7% до 3,7%.

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Фінальні результати дослідження показали, що лідери президентських перегонів не змінилися. На першому місці залишається гуморист та шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 27.6% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Другу позицію із 18,2% посідає чинний президент Петро Порошенко. Замикає трійку Юлія Тимошенко: за неї готові проголосувати 12,8% респондентів.

Ми вирішили показати вам найповнішу картину, тож до вашої уваги рейтинг кандидатів на вибори 2019 за даними шести останніх досліджень другої половини березня.

Рейтинг ТОП 10 КАНДИДАТІВ

Соціологічна компанія КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг КМІС Інститут О. Яременка, Соцмоніторинг Соціс Рейтинг Демократичні ініціативи, КМІС Час опитування 5-14 березня 14-22 березня 18-26 березня 20-25 березня 22-27 березня 20-26 березня Володимир Зеленський 27,7 32,1 29,1 24,6 26,6 28,5 Петро Порошенко 16,4 17,1 15,3 14,8 17,2 18,8 Юлія Тимошенко 16,6 12,5 16,0 8,7 17,2 13,3 Юрій Бойко 8,4 10,4 8,4 7,9 9,5 11,5 Анатолій Гриценко 9,7 6,9 9,1 6,4 9,8 8,6 Олег Ляшко 5,4 5,2 5,7 5,3 5,4 5,4 Олександр Вілкул 4,0 5,7 6,1 3,7 4,0 4,1 Ігор Смешко 3,7 4,4 2,9 3,3 3,5 4,5 Руслан Кошулинський 1,8 1,2 1,9 1,5 1,9 1,8 Олександр Шевченко 1,3 0,7 1,6 0,8 0,9 <1

За даними Рейтингу, якщо буде другий тур виборів, то в нього потрапить Зеленський (41%), Тимошенко (38%), Порошенко (37%). У вихід до другого туру Бойка та Гриценка вірять по 6% виборців.

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