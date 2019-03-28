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Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019: фінальний прогноз
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Свіжий рейтинг кандидатів у президенти – останнє дослідження соціологів, адже після 28 березня публікувати результати опитувань громадської думки заборонено. Дізнайтеся, хто ж має найбільше шансів виграти вибори 2019!
Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 20-26 березня 2019 року провів опитування 1600 респондентів в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка репрезентативності – від 1,7% до 3,7%.
Це цікаво: Попередній рейтинг кандидатів в президенти
Фінальні результати дослідження показали, що лідери президентських перегонів не змінилися. На першому місці залишається гуморист та шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 27.6% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Другу позицію із 18,2% посідає чинний президент Петро Порошенко. Замикає трійку Юлія Тимошенко: за неї готові проголосувати 12,8% респондентів.
Ми вирішили показати вам найповнішу картину, тож до вашої уваги рейтинг кандидатів на вибори 2019 за даними шести останніх досліджень другої половини березня.
Рейтинг ТОП 10 КАНДИДАТІВ
|Соціологічна компанія
|
КМІС, Центр Разумкова, Рейтинг
|КМІС
|Інститут О. Яременка, Соцмоніторинг
|Соціс
|Рейтинг
|Демократичні ініціативи, КМІС
|Час опитування
|5-14 березня
|14-22 березня
|18-26 березня
|20-25 березня
|22-27 березня
|20-26 березня
|Володимир Зеленський
|27,7
|32,1
|29,1
|24,6
|26,6
|28,5
|Петро Порошенко
|16,4
|17,1
|15,3
|14,8
|17,2
|18,8
|Юлія Тимошенко
|16,6
|12,5
|16,0
|8,7
|17,2
|13,3
|Юрій Бойко
|8,4
|10,4
|8,4
|7,9
|9,5
|11,5
|Анатолій Гриценко
|9,7
|6,9
|9,1
|6,4
|9,8
|8,6
|Олег Ляшко
|5,4
|5,2
|5,7
|5,3
|5,4
|5,4
|Олександр Вілкул
|4,0
|5,7
|6,1
|3,7
|4,0
|4,1
|Ігор Смешко
|3,7
|4,4
|2,9
|3,3
|3,5
|4,5
|Руслан Кошулинський
|1,8
|1,2
|1,9
|1,5
|1,9
|1,8
|Олександр Шевченко
|1,3
|0,7
|1,6
|0,8
|0,9
|<1
За даними Рейтингу, якщо буде другий тур виборів, то в нього потрапить Зеленський (41%), Тимошенко (38%), Порошенко (37%). У вихід до другого туру Бойка та Гриценка вірять по 6% виборців.
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