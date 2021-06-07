Що робити, щоб менше страждати від комарів: геніальний лайфхак

Літо прекрасна пора року, яка неможлива без комах. Саме комарі добряче ускладнюють життя у час відпусток та канікул. Але кмітливий японець знайшов спосіб з ними боротись!

Японець Дайкі Тагамі з Кіото знайшов спосіб врятуватись від комарів влітку, передає Sora News. Старшокласник обожнює спекотний сезон, але його затьмарюють неприємні укуси комах. Тому він провів цілу серію експериментів, щоб зменшити шанси стати перекусом для комарів.

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В ході одного з них він виявив, що комахи найбільше злітаються на шкарпетки. Тому разом з сестрою пішов до лісу та попросив її протерти ступні серветкою зі спиртом. І справді, саме бактерії на ногах були одним із факторів, який приманював комарів. Тому після очищення значно менше комах намагались вкусити сестру дослідника. Він навіть вирахував, що кількість укусів зменшилась на 65%.

І тепер лайфхак від юнака активно розлетівся мережею, тому антисептик сьогодні підходить не лише для очищення рук, а й захисту від небажаних комах.

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