Аспірин, оцет і цукор: як продовжити життя троянд у вазі

Нещодавно зрізані троянди тішать своєю красою і свіжістю, але вже за кілька днів починають в'янути. Якщо дотримуватися кількох простих рекомендацій, можна продовжити життя квітам на довгий час!

Наперекір популярній думці, троянди можуть стояти у вазі значно довше за інші квіти. Головне, забезпечити їм правильні умови для цього. Як зберегти троянди в букеті свіжими і красивими на довгий термін, пише lifeo.

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Від якості води багато в чому залежить, як довго простоять квіти у вазі. Важливо, щоб зрізані троянди довше стояли в тому вигляді, в якому їх поставили у вазу. Тому склад води і її температура грають важливу роль. Численні спостереження показують, що вода високої якості подовжує життя квітам терміном на місяць і більше. Троянди зберігають свою красу і навіть трохи ростуть.

Квіти у вазі / aport

У воді з квітами бурхливо розвиваються різні бактерії. Уповільнити цей процес і довше зберегти воду свіжою можна за допомогою декількох способів дезінфекції:

покласти в неї шматочок деревного вугілля або невелику щіпку прального порошку;

підсолити воду у вазі з трояндами, додавши до неї 1 чайну ложку солі;

розчинити таблетку аспірину;

підкислити воду чайною ложкою оцту або лимонної кислоти;

додати ложку цукру.

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