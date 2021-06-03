Коли пора міняти подушку: простий лайфхак (відео)

Не лише постіль потрібно регулярно змінювати, а й подушки. Як дізнатись, чи ваші подушки ще можна використовувати – читайте далі.

Австралійська блогерка Шантель Міла активно веде свій профіль у ТікТок, де ділиться різноманітними хатніми лайфхаками. Але особливу увагу користувачі звернули саме на одну із ключових речей у спальні, а саме подушку. Адже вона також має термін придатності і значно коротший, аніж здається.

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Якщо ж нехтувати регулярною заміною подушок, то можна отримати не лише проблеми зі шкірою та волоссям, а й загалом зі здоров'ям. Річ у тому, що подушки поглинають чимало пилу, поту, частинок шкіри, тож раз у рік або два їх необхідно оновлювати.

Як перевірити, чи ваша подушка досі підходить для використання? Достатньо просто скласти її навпіл та тримати у такому положенні 30 секунд, після чого відпустити.

Якщо подушка швидко повернула собі форму та звичне положення, відскочивши, як пружина, то все в порядку. В іншому ж випадку пора прощатись з цим важливим аксесуаром.

Відзначимо, що цей лайфхак працює для синтепонових подушок, а не пір'яних чи пухом. В останніх термін придатності до 5 років, але їх також потрібно регулярно чистити.

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