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Що робити при ударі струмом та втраті свідомості: три міфи, про які варто забути

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Популярні міфи про домедичну допомогу - фото 1
Популярні міфи про домедичну допомогу / Rémi Walle on Unsplash

Всі хоч раз чули про те, що непритомну людину можна привести до тями лише нашатирем, а до того, кого вдарила блискавка, не можна торкатись. Але насправді такі дії можуть нашкодити і позбавити часу, тому розповідаємо про те, як правильно надати домедичну допомогу.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про здоров'я з українцями на офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на популярні міфи про допомогу людям, які захлинулись водою, стали жертвою удару блискавкою або ж втратили свідомість.

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Щоб не зашкодити та не втратити час даремно, дуже важливо розрізняти фейки про домедичну допомогу від реально корисних порад.

Що робити, якщо людина захлинулась водою під час купання:

Що робити при ударі струмом та втраті свідомості: три міфи, про які варто забути - фото 508023

Що робити, якщо людина знепритомніла:

Що робити при ударі струмом та втраті свідомості: три міфи, про які варто забути - фото 508025

Що робити, якщо людину вдарило блискавою:

Що робити при ударі струмом та втраті свідомості: три міфи, про які варто забути - фото 508024

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