Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять

Міфи про те, як допомогти при судомах та тим, хто похлинувся / Louis Hansel on Unsplash

Всі ми чули про те, що потрібно постукати людину по спині, якщо вона вдавилась, або ж тримати язик, щоб людина не вдавилась під час судом. Але насправді це може лише зашкодити, тому розповідаємо про те, як правильно надати домедичну допомогу.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про здоров'я з українцями на офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на популярні міфи про допомогу при удавленні їжею чи сторонніми предметами та при судомах.

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Пам'ятайте: в умовах повномасштабної війни надзвичайно важливо вміти правильно надавати домедичну допомогу. Вчасна та відповідна реакція є вирішальною для порятунку людини, – наголошують фахівці.

Що робити, якщо людина захлиснулась їжею чи якимось предметом:

Що робити, якщо у людини судоми:

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