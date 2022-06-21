Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять

  • 107
Міфи про те, як допомогти при судомах та тим, хто похлинувся - фото 1
Міфи про те, як допомогти при судомах та тим, хто похлинувся / Louis Hansel on Unsplash

Всі ми чули про те, що потрібно постукати людину по спині, якщо вона вдавилась, або ж тримати язик, щоб людина не вдавилась під час судом. Але насправді це може лише зашкодити, тому розповідаємо про те, як правильно надати домедичну допомогу.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про здоров'я з українцями на офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на популярні міфи про допомогу при удавленні їжею чи сторонніми предметами та при судомах.

І ще: Так роблять більшість людей: медики здивували порадами про смартфони

Пам'ятайте: в умовах повномасштабної війни надзвичайно важливо вміти правильно надавати домедичну допомогу. Вчасна та відповідна реакція є вирішальною для порятунку людини, – наголошують фахівці.

Що робити, якщо людина захлиснулась їжею чи якимось предметом:

Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять - фото 507948
Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять - фото 507949

Що робити, якщо у людини судоми:

Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять - фото 507950

Читайте також: Як перегляд новин під час війни насправді впливає на людей

пропозиції партнерів
Новини