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Що робити при опіках та укусах павуків і змій: три небезпечні міфи, про які варто забути

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Популярні міфи про домедичну допомогу - фото 1
Популярні міфи про домедичну допомогу / Katie McNabb on Unsplash

Всі хоч раз чули про те, що від опіків рятує сметана, а від укусів змій – джгут. Але насправді такі дії можуть завдати ще більшої шкоди і забрати важливий час, тому розповідаємо про те, як правильно надати домедичну допомогу.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про здоров'я з українцями на офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на популярні міфи про допомогу людям, які отримали опіки або стали жертвою укусу змій та павуків.

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Мало хто не чув про креативний метод загоєння опіків, коли рану потрібно намастити олією або сметаною. Також деякі люди вважають, що місце укусу павуків потрібно обпалювати вогнем. Звісно ж, це не просто далекі від справді корисних ідей поради. Через них людина може отримати додаткові травми. Як правильно поводитись у таких випадках – дивіться в зручному форматі:

Що робити, якщо вкусила змія:

Що робити при опіках та укусах павуків і змій: три небезпечні міфи, про які варто забути - фото 508156

Що робити, якщо вкусив павук:

Що робити при опіках та укусах павуків і змій: три небезпечні міфи, про які варто забути - фото 508154

Що робити при опіках:

Що робити при опіках та укусах павуків і змій: три небезпечні міфи, про які варто забути - фото 508155

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