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Коронавірус Великдень

Що робити після повернення з вулиці: правила від медиків

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Правила поведінки на карантині - фото 1
Правила поведінки на карантині

Понад місяць українці перебувають на карантині, однак медики продовжують нагадувати про правила самоізоляції. Цього разу експерти дали поради, що ж робити після повернення додому з вулиці.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію.

І ще: Якою була б ситуація в Україні без карантину: Ляшко назвав прогнозовану кількість хворих

Цього разу експерти поділились простими правилами, яких варто дотримуватись, повертаючись додому з вулиці. Всього 7 порад, які зменшать ризики захворіти під час пандемії.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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