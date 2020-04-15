Що робити після повернення з вулиці: правила від медиків

Понад місяць українці перебувають на карантині, однак медики продовжують нагадувати про правила самоізоляції. Цього разу експерти дали поради, що ж робити після повернення додому з вулиці.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію.

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Цього разу експерти поділились простими правилами, яких варто дотримуватись, повертаючись додому з вулиці. Всього 7 порад, які зменшать ризики захворіти під час пандемії.



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