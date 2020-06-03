Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження

Дослідження свідчить про те, що більшості чоловіків і жінок у сексуальному житті не вистачає однієї, але дуже важливої речі. Щоправда, таємні бажання прекрасної половини людства суттєво відрізняються від таких у чоловіків. Дізнайтесь, чого ж бракує в інтимі?

Наскільки ви задоволені своїм сексуальним життям? Які ваші уподобання? І що б ви хотіли змінити у сексуальному житті з вашим партнером? Ці питання поставили понад 1000 учасників опитування у рамках дослідження "BodyLogicMD".

Це цікаво: Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму

Результат: 81 відсоток жінок хотіли б щось змінити у ліжку. А спраглих змін чоловіків ще більше – 93 відсотки. Але таємні бажання у чоловіків і жінок різні.

Більше, ще більше прелюдії

Найважливіший висновок дослідження: переважна більшість чоловіків і жінок хочуть більше тривалої прелюдії. Сумна реальність: далеко не всі відкрито говорять про це, хоча респонденти вказали, що вважають якісну прелюдію великим поліпшенням у своєму сексуальному житті. І не надто важливо, чи це поцілунки, ласки або брудні розмови: ви можете дізнатися, що саме потрібно вашому партнерові, лише поговоривши про це.

І чоловіки, і жінки хочуть більше прелюдій

Є ще одне бажання, яке приховують жінки: згідно з дослідженням, пробувати нові пози. Вони також можуть уявити собі використання з партнером секс-іграшок. На четвертому і п'ятому місці у рейтингу жіночих бажань – більше сексу. Це те, чого не вистачає багатьом жінкам. Також вони хочуть від партнера оральних ласк.

А чого хочуть чоловіки? Крім якісної прелюдії, багато хто з опитаних мріє про анальний, груповий, а також оральний секс. На відміну від жінок, бажання пробувати нові пози посідає у чоловіків останнє місце.

Експерти сходяться на думці: партнер ніколи не повинен відчувати себе некомфортно в спальні. Розмови про сексуальні практики можуть здатися незручними, а іноді навіть порушувати кордони. Проте відкрите спілкування має вирішальне значення для сексуального задоволення.

Читайте також: Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків