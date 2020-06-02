Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму

Жінки-лесбійки, займаючись сексом, у 85% випадків досягають оргазму. Натомість, під час сексу з чоловіком у жінки оргазм настає не більше, ніж у половині статевих актів. А з огляду на скритність і боязнь звинувачень в фригідності, справи на гетеросексуальному фронті оргазмів йдуть ще гірше.

Багато жінок бідкаються про те, що грубі чоловіки геть зовсім не розуміють тонких фібр душі і тіла прекрасної половини людства. А ось лесбійки все вміють і розуміють. Так, це так – ми не дуже розуміємо жінок, але ми легко вчимося!

До теми: Чому жінки симулюють оргазм: науковці відповіли на питання, яке турбує мільйони чоловіків

Так чим же секс двох жінок відрізняється від сексу з чоловіком? Опитавши кілька лесбійок, склали список секретів сексу від амазонок.

1. Усе роблять без поспіху

Лесбійки радять акцентувати свою увагу не тільки на самому процесі, а й приділяти час спілкуванню і пестощам перед ним. Багато жінок залишаються незадоволеними тим, що чоловіки пропускаючи прелюдію, переходять відразу до сексу. Лесбійки рекомендують чоловікам не поспішати, а спочатку добре збудити і себе, і свою жінку.

Під час самого сексу також не поспішайте. Жінкам подобається певний ритм, що не нагадує стрілянину зі швидкострільного кулемета. Стримуйте бажання здійснювати швидкі фрикції.

Спочатку розігрійте її, а потім уже займайтесь сексом

2. Знають фізіологію

Жінки добре знають своє тіло і методи впливу на нього. Будьте терплячішими і підходьте до жіночого тіла ґрунтовніше. Жіночий організм унікальний. Що підходило для однієї дівчини, може не працювати на іншій. Вивчіть ерогенні зони подружки і найефективніші методи впливу на них. Не припиняйте експерименти і проявляйте фантазію у ліжку.

3. Ніжні

Чоловіки грубіші у ліжку, ніж лесбійки. Інколи це заподіює жінкам не задоволення, а дискомфорт. Жіноча шкіра і ділянки тіла дуже сприйнятливі до зовнішніх впливів. Особливо це стосується сосків і клітора. Не тисніть усією своєю вагою і не будьте грубими.

Будьте ніжними зі своєю партнеркою

4. Лесбійки і пальці

У лесбійок немає члена, що змушує їх діяти дещо іншими способами. Вони використовують фалоімітатори й інші аналоги члена. Але найбільш важливим є використання ними пальців під час сексу. Вони досягли в цьому дзену. Лесбійки масажують інтимні й ерогенні зони своєї партнерки, що позначається дуже позитивно у шансах на оргазм.

5. Лесбійки і поцілунки

Лесбійки точно знають важливість постійних ласк під час процесу. Вони цілуються і використовують свій рот не тільки під час прелюдії. Навіть під час сексу вони цілують, облизують і пестять партнерку.

Не забувайте про поцілунки

Експериментуйте, отримуйте і даруйте насолоду, будьте собою та не забувайте, що добре має бути не лише вам, а й вашій партнерці.

Читайте також: Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде