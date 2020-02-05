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Що про стан здоров'я може розповісти ваш почерк
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Почерк людини містить цінну інформацію про її здоров'я, як з'ясували британські вчені. Те, що ви написали на папері, може дозволити зробити припущення про цілу низку захворювань, включаючи хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Отже, чому слід приділяти достатньо уваги своєму почерку?
У кожної людини є свій власний унікальний почерк. Якщо вірити авторам нинішнього дослідження, то цей почерк містить цінну інформацію про здоров'я.
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Учені запевняють, що найдрібніші характеристики почерку людини дозволяють вловити такі хвороби, як гіпертонія, шизофренія, старече слабоумство та навіть паркінсонізм. Фахівці з почерку або графологи можуть виявити понад 5 000 властивостей характеру на основі розміру та форми літер, які людина виводить на папері. Деякі особливості почерку свідчать саме про стан здоров'я.
Наприклад, якщо людина виводить літери під різним тиском – одні більш впевнено, а інші трохи менш упевнено, то це є симптомом підвищеного артеріального тиску. При старечому слабоумстві або хворобі Альцгеймера слабшають розумові центри мозку, через що почерк людини стає плутаним і нерозбірливим, а слова часто не читаються. Крім того, швидкість написання слів знижується, тобто людина пише значно повільніше, ніж зазвичай.
Якщо рядки на папері постійно "гуляють" то вгору, то вниз, то це може бути ознакою шизофренії. За почерком можна визначити і хворобу Паркінсона. Жертви цього неврологічного розладу, як правило, використовують дуже дрібні літери – настільки крихітні, що вони потім самі не можуть їх прочитати.
Нарешті, по почерку можна визначити рівень енергії людини. Особливо, якщо вона прописує слова з таким напором, що їх можна прочитати на звороті паперу. У людей з низьким рівнем енергії натиск дуже слабкий, і слова ледь видно.
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