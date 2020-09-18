Що про характер може розповісти ваша електронна скринька: перевірте себе

Ви не повірите, але про вас багато може розповісти електронна пошта. Психологи виділили кілька типів поводження з електронкою. Дізнайтеся більше про себе завдяки цій категоризації.

На Business Insider вийшов доволі цікавий матеріал. Він був присвячений тому, що електронна пошта може багато розповісти про особистість людини. Гайда перевіряти себе!

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Психологи виділили три типи поводження з поштою. До першого належать люди, які відразу ж реагують на повідомлення та швидко їх видаляють. Психологи відзначають, що це характерно для людей, схиблених на контролі. Порожня поштова скринька допомагає їм впоратися з наростаючим почуттям тривоги.

Другий тип – люди, які зберігають прочитані листи. Така звичка характерна для перфекціоністів. Вони зазвичай створюють великі списки справ, сподіваючись, що одного разу з ними розберуться. Крім того, зберігання прочитаних листів дає відчуття безпеки. Для боротьби з невизначеністю деякі люди не видаляють листи, знаючи, що в будь-який момент можуть до них повернутися і знайти потрібну інформацію.



А ви зберігаєте усі електронні листи?

Останній тип поведінки – ігнорування. У людей такого типу у скриньці лежать сотні або навіть тисячі непрочитаних повідомлень. Вони відкривають лише послання, відповісти на які потрібно негайно. На думку психологів, це зовсім не говорить про їхню неорганізованість. В такому стані пошта зазвичай буває у перевантажених людей, які страждають від дефіциту часу. Є і другий варіант: повна скринька листів може бути у людини, яка розставила пріоритети і не хоче витрачати час на другорядні завдання.

А що там у вашій електронній скриньці?

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