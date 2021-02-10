Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)

Дерев'яний посуд користується неабиякою популярністю, адже він виглядає естетичніше, аніж звичайний. Але ця блогерка показала і зворотний бік такого кухонного приладдя. Варто побачити кожному.

Тіктокерка з ніком miss.clean.with.me на своєму профілі ділиться різноманітними лайфхаками щодо прибирання, однак саме її недавній ролик з дерев'яною ложкою став дуже популярним. Відео, на якому дівчина просто залила ложку гарячою водою, зібрало понад мільйон переглядів. А все тому, що у людей тепер з'явилась нова фобія.

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Блогерка вирішила показати, скільки бруду ховається у звичайній дерев'яній ложці, тому помістила її у склянку та залила окропом. За деяких час можна побачити, як на поверхні виникає бруд, а згодом і плівка з жиру. Якщо ж розмішати воду, то важко не помітити, скільки залишків їжі та бруду насправді ховає дерев'яна ложка. І поки одні коментатори пожартували, що це найпростіший спосіб зробити суп, то інші справді хвилюються про те, чи не час замінити все дерев'яне кухонне приладдя вдома.

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