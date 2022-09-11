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Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати пиріг з абрикосами. Скуштуйте і ви такий оригінальний десерт!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пиріг з абрикосами.

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Це не просто пиріг – це тепла звісточка з літа, від якої будь-яка мряка стає неважливою, а світ стає світліший!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт
  • Вершкове масло – 75 грамів
  • Цукор – 100 грамів
  • Сметана – 75 грамів
  • Борошно – 150 грамів
  • Розпушувач – 5 грамів
  • Ванільний цукор – 1 ч.л.
  • Сіль
  • Абрикоси чищені – 200 грамів

Карамель:

  • Цукор – 200 грамів
  • Вода – 30 мл

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