Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати пиріг з абрикосами. Скуштуйте і ви такий оригінальний десерт!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пиріг з абрикосами.

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Це не просто пиріг – це тепла звісточка з літа, від якої будь-яка мряка стає неважливою, а світ стає світліший!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт

Вершкове масло – 75 грамів

Цукор – 100 грамів

Сметана – 75 грамів

Борошно – 150 грамів

Розпушувач – 5 грамів

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Сіль

Абрикоси чищені – 200 грамів

Карамель:

Цукор – 200 грамів

Вода – 30 мл

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