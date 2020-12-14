Рецепт пряного лате зі смаком імбирних пряників зі Starbucks: спосіб приготування

Популярна у Європі та США кав'ярня Starbucks поділилася рецептом приготування сезонного пряного напою. Тепер ви можете приготувати собі атмосферний зимовий імбирний лате, який пропав з меню мережі ще у 2019 році.

Оскільки мережа Starbucks так і не з'явилася в Україні, улюблені напої з цієї кав'ярні доводиться готувати вдома. Тому якщо вам не вистачає зимового настрою і різдвяної атмосфери, просто готуйте собі вранці лате зі смаком пряників. Секрет приготування – імбирний сироп, який смаком схожий на імбирний пряник.

І ще: Як приготувати різдвяний домашній глінтвейн: класичний рецепт

Рецепт імбирного лате

Інгредієнти для домашнього імбирного сиропу

0,5 склянки коричневого цукру;

0,5 склянки цукру;

0,75 склянки води;

2 ст.л. патоки;

1 ч.л. меленого імбиру;

0,5 ч.л. меленої кориці;

1 ч.л. ванільного екстракту.

Імбирний лате

Інгредієнти для лате

2 ст.л. домашнього імбирного сиропу;

1 стакан еспресо;

1 стакан молока;

Збиті вершки і мелений мускатний горіх для декору.

Спосіб приготування

Для імбирного сиропу в середній каструлі змішайте інгредієнти і перемішайте до однорідної маси. Поставте на середній вогонь і доведіть суміш до повільного кипіння. Потім зменшіть вогонь і варіть близько 5 хвилин, періодично помішуючи. Перекладіть сироп в банку або. Перед кожним використанням добре збовтувати. Приготуйте лате. Зваріть еспресо і перелийте в чашку. Додайте імбирний сироп. Збийте молоко і акуратно влийте його в кухоль майже до повного заповнення. Зверху викладіть молочну піну або збиті вершки за бажанням. Прикрасити напій можна меленим мускатним горіхом.



Готово! Смачного!

Читайте також: Як приготувати домашні еклери з шоколадним кремом