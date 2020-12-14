Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Рецепт пряного лате зі смаком імбирних пряників зі Starbucks: спосіб приготування

  • 54
Рецепт пряного лате зі смаком імбирних пряників зі Starbucks: спосіб приготування - фото 1

Популярна у Європі та США кав'ярня Starbucks поділилася рецептом приготування сезонного пряного напою. Тепер ви можете приготувати собі атмосферний зимовий імбирний лате, який пропав з меню мережі ще у 2019 році.

Оскільки мережа Starbucks так і не з'явилася в Україні, улюблені напої з цієї кав'ярні доводиться готувати вдома. Тому якщо вам не вистачає зимового настрою і різдвяної атмосфери, просто готуйте собі вранці лате зі смаком пряників. Секрет приготування – імбирний сироп, який смаком схожий на імбирний пряник.

І ще: Як приготувати різдвяний домашній глінтвейн: класичний рецепт

Рецепт імбирного лате

Інгредієнти для домашнього імбирного сиропу
  • 0,5 склянки коричневого цукру;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 0,75 склянки води;
  • 2 ст.л. патоки;
  • 1 ч.л. меленого імбиру;
  • 0,5 ч.л. меленої кориці;
  • 1 ч.л. ванільного екстракту.
Імбирний лате - фото 439010
Імбирний лате
Інгредієнти для лате
  • 2 ст.л. домашнього імбирного сиропу;
  • 1 стакан еспресо;
  • 1 стакан молока;
  • Збиті вершки і мелений мускатний горіх для декору.
Спосіб приготування
  1. Для імбирного сиропу в середній каструлі змішайте інгредієнти і перемішайте до однорідної маси.
  2. Поставте на середній вогонь і доведіть суміш до повільного кипіння. Потім зменшіть вогонь і варіть близько 5 хвилин, періодично помішуючи.
  3. Перекладіть сироп в банку або. Перед кожним використанням добре збовтувати.
  4. Приготуйте лате. Зваріть еспресо і перелийте в чашку. Додайте імбирний сироп.
  5. Збийте молоко і акуратно влийте його в кухоль майже до повного заповнення.
  6. Зверху викладіть молочну піну або збиті вершки за бажанням. Прикрасити напій можна меленим мускатним горіхом.


Готово! Смачного!

Читайте також: Як приготувати домашні еклери з шоколадним кремом

Джерело: athome.starbucks
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
  • 09 грудня, 20:52
  • 1603
Цей спосіб допоможе вам відірватися від смартфона
  • 03 грудня, 19:44
  • 134
Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)
  • 07 грудня, 20:23
  • 1101
Загрузка...
Новини